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فيديو - إسلام ماخاتشيف يفوز ويرفض الاحتفال والسبب ...

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فيديو - إسلام ماخاتشيف يفوز ويرفض الاحتفال والسبب ...
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رياضات متنوعة

2023-10-23 | 00:01
فيديو - إسلام ماخاتشيف يفوز ويرفض الاحتفال والسبب ...

بالضربة القاضية في منتصف الجولة الأولى

تغلب المقاتل الروسي إسلام ماخاتشيف، بالضربة القاضية في منتصف الجولة الأولى، على منافسه الأسترالي أليكس فولكانوفسكي، في النزال الذي جمعهما في أبو ظبي، ضمن أمسية "UFC 294" للفنون القتالية، ليحتفظ بحزام منظمة "UFC" للوزن الخفيف.
ورفض ماخاتشيف الاحتفال بالفوز في سياق تضامنه مع فلسطين، وقال "لن أحتفل بهذا النصر بسبب الأشياء الفظيعة التي تحدث في الحرب، فلسطين نحن نقف معك، كل دعائنا لك .. أوقفوا هذا .. أوقفوا هذا".
وحقق ماخاتشيف، البالغ 31 عاماً، الفوز الثاني في طريق الدفاع عن لقبه، والـ25 في مسيرته مقابل هزيمة واحدة، فيما مني فولكانوفسكي، البالغ 35 عاماً، بالهزيمة الثالثة مقابل 26 انتصاراً.
 

فيديو - إسلام ماخاتشيف يفوز ويرفض الاحتفال والسبب ...

رياضة

رياضات متنوعة

إسلام ماخاتشيف

أليكس فولكانوفسكي

UFC

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