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البلياردو تشهد معركة ضد المتحولين .. لهذا انسحبت لين

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البلياردو تشهد معركة ضد المتحولين .. لهذا انسحبت لين
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رياضات متنوعة

2023-11-16 | 23:20
البلياردو تشهد معركة ضد المتحولين .. لهذا انسحبت لين

رفضت المشاركة في نهائي أبطال البلياردو الإنجليزية للسيدات

نقلت صحيفة تلغراف، أن البريطانية لين بينشيز، البالغة 50 عاماً، رفضت المشاركة في نهائي أبطال البلياردو الإنجليزية للسيدات لأن منافستها كانت المتحولة جنسيا هارييت هاينز، وقالت "كان انسحابي من النهائي أصعب شيء قمت به في حياتي فأنا ألعب منذ 30 عاما ولم أتخل أبدا عن أي مباراة".
وأضافت "كنا جميعا سعداء للغاية عندما تقرر إنشاء دوري منفصل للسيدات، لم أنسحب أبدا من المباراة لإيذاء مشاعر شخص ما، لكن أحداً لا يهتم بمدى الإذلال الذي تشعر به المرأة .. الكأس أو المال لا يعنيا شيئا بالنسبة لي من دون العدالة، هذا ما قلته لمدير البطولة بعد انتهائها".
وكان الاتحاد الدولي للبلياردو ومجموعة (Ultimate Pool) المنظمة للنسخة الإنجليزية من مسابقات البلياردو، قد سمحا للأشخاص المتحولين جنسيا بالمشاركة في المسابقات النسائية، وهو ما توّحد في مواجهته أكثر من 60 لاعبا محترفاً.
 
البلياردو تشهد معركة ضد المتحولين .. لهذا انسحبت لين

رياضة

رياضات متنوعة

تلغراف

لين بينشيز

هارييت هاينز

الاتحاد الدولي للبلياردو

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