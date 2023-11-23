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العداءة اللبنانية عزيزة سبيتي بين 100 سيدة "الأكثر تأثيراً في العالم"

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العداءة اللبنانية عزيزة سبيتي بين 100 سيدة &quot;الأكثر تأثيراً في العالم&quot;
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رياضات متنوعة

2023-11-23 | 03:24
العداءة اللبنانية عزيزة سبيتي بين 100 سيدة "الأكثر تأثيراً في العالم"

تحت عنوان "الأكثر تاثيراً والهاماً في العالم" في العام 2023

اختارت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي .سي) العداءة اللبنانية الدولية عزيزة سبيتي ضمن لائحة تضم 100   سيدة تحت عنوان "الأكثر تاثيراً والهاماً في العالم" في العام 2023.
وجاء اختيار سبيتي  كونها أسرع عداءة في تاريخ لبنان، وتحمل الرقم القياسي اللبناني لسباقيّ الـ60 متر والـ100 متر، وسبق لها ان احرزت الميدالية الذهبية في بطولة غرب اسيا وبطولة العرب اللتين اقيمتا خلال العام الجاري.
وتضم اللائحة العديد من وجوه المجتمع وادارة الأعمال والفن والرياضة، بينهن حاملة الكرة الذهبية في كرة القدم الاسبانية، لاعبة برشلونة ايتانا بونماتي والعداءة البريطانية بيانكا وليامس. 
وسبيتي، المولودة في 17 تشرين الثاني - نوفمبر 1991، والتي أطفأت شمعتها الـ32 منذ ايام قليلة، بدأت مسيرتها الدولية في العام 2010، عندما شاركت في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في كندا، ثم توالت مشاركاتها في البطولات والمسابقات المحلية والعربية والاقليمية والقارية والدولية.
واحرزت سبيتي عشرات الميداليات الملونة التي رفعت من خلالها العلم اللبناني في المحافل الخارجية، وعُزف بفضلها النشيد الوطني اللبناني مرات عديدة، وهي تتدرب سبيتي بانتظام تحت اشراف المدرب الوطني الدكتور جورج عساف، وتنتمي الى نادي "ليتز ران"اللبناني.

العداءة اللبنانية عزيزة سبيتي بين 100 سيدة "الأكثر تأثيراً في العالم"

رياضة

رياضات متنوعة

عزيزة سبيتي

برشلونة

ايتانا بونماتي

بيانكا وليامس

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ليتز ران

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