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باكغمون: طوني برنابا بطل كأس لبنان ونجله جو وصيفه

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باكغمون: طوني برنابا بطل كأس لبنان ونجله جو وصيفه
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رياضات متنوعة

2023-12-06 | 00:24
باكغمون: طوني برنابا بطل كأس لبنان ونجله جو وصيفه

أحرز طوني برنابا من نادي بانشو لقب كأس لبنان في "الباكغمون"

أحرز طوني برنابا من نادي بانشو الرياضي، لقب كأس لبنان في "الباكغمون" للعام 2023، التي نظمها الإتحاد اللبناني للعبة على مدى يومَين متتاليَين في صالة كازينو لبنان، بمشاركة 65 لاعباً من مختلف المناطق اللبنانية، فيما إحتلّ نجله جو برنابا من النادي ذاته المركز الثاني، وأنطوان عرمان (ATCL) المركز الثالث.
أما في فئة الزوجي، فكان المركز الأول من نصيب الثنائي فادي أسمر (بانشو) وطوني مقرّي، فيما إكتفى جان أبي حيدر ونجله أندي أبي حيدر (بانشو) بالمركز الثاني. وفي مسابقة "Super Jackpot" إحتلّ جان أبي حيدر المركز الأول بفوزه على صالح فرج الله في النهائي. 
وفي الختام، وُزّعت الكؤوس والجوائز المالية على الفائزين.
وقبل إنطلاق منافسات كأس لبنان، سلّم الإتحاد اللبناني للباكغمون الكؤوس والجوائز المالية للفائزين في الدوريّ اللبناني للعام 2023 الذي إمتدّ على عشر مراحل توزّعت على أشهر السنة، وقد إنتزع جو برنابا اللقب بحلوله في المركز الأول أمام إيلي صقر وجان أبي حيدر. 
وحلّ شوقي كرم (غولدن دايس) رابعاً، وكارلوس أبو عبسي (بانشو) خامساً، وبرنار حاتم (بانشو) سادساً، وجو شيحا (ATCL) سابعاً، وبول كيوان (غولدن دليس) في المركز الثامن.
وتصدر نادي بانشو الترتيب العام للأندية برصيد 407 نقاط، فيما إحتلّ غولدن دايس المركز الثاني (256 نقطة)، والـATCL المركز الثالث (115 نقطة).

باكغمون: طوني برنابا بطل كأس لبنان ونجله جو وصيفه

رياضة

رياضات متنوعة

طوني برنابا

بانشو

الباكغمون

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