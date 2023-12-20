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فيديو - بعد بتر ساقيه ويده .. بطل العالم يرقص مجدداً ويُبكي الجمهور

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فيديو - بعد بتر ساقيه ويده .. بطل العالم يرقص مجدداً ويُبكي الجمهور
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رياضات متنوعة

2023-12-19 | 23:48
فيديو - بعد بتر ساقيه ويده .. بطل العالم يرقص مجدداً ويُبكي الجمهور

بعدما خضع الى جراحة لبتر قدميه ويده اليمنى بأكملها

ظهر رومان كوستوماروف، البالغ من العمر 45 عاما، للمرة الاولى في العلن منذ العام الماضي، بعد دخوله الى العناية المركزة بسبب التهاب رئوي حاد أدى الى تلف الأوعية الصغيرة ونخر الأنسجة، وخضوعه الى جراحة لبتر قدميه ويده اليمنى بأكملها وعدة أصابع من يده اليسرى.
لاحقاً، تم تزويد بطل أولمبياد تورينو 2006 في الرقص الفني على الجليد للزوجي، مع تاتيانا نافكا، زوجة المتحدث الرسمي الحالي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأرجل صناعية وذراع يمنى.
وفاز الثنائي مرتين ببطولة العالم، وثلاث مرات ببطولة أوروبا، وحصدا معاً أيضاً نهائي سلسلة غراند بري العالمية.
وشارك كوستوماروف في أمسية استعراضية لمناسبة الذكرى الخميس لمواطنه المتزلج السابق إيليا أفربوخ، حيث ظهر في نهاية غرض لزوجته أوكسانا دومنينا مع المتزلج مكسيم شبالين، ورقص لدقائق، وحبس المتفرجون دموعهم تأثراً.
 
 
 
فيديو - بعد بتر ساقيه ويده .. بطل العالم يرقص مجدداً ويُبكي الجمهور

رياضة

رياضات متنوعة

رومان كوستوماروف

تاتيانا نافكا

دميتري بيسكوف

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