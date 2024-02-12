مقتل حامل الرقم القياسي العالمي بسبب شجرة

ذكرت وسائل الإعلام الكينية أن العداء الشهير كيلفن كيبتوم، البالغ 24 عاماً، صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون، قتل في حادث سيارة، ورافقه في رحلته الأخيرة مدربه الرواندي جيرفيس هاكيزيمانا، فيما أصيبت امرأة كانت معهما بجروح خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى.وأشارت التقارير، إلى أن كيبتوم فقد السيطرة على مقود السيارة واصطدم بشجرة فخرجت عن الطريق العام في منطقة المرتفعات الجنوبية الغربية لكينيا، حيث يتدرب عادة عدائي المسافات الطويلة.وسجل كيبتوم الرقم القياسي العالمي في الماراثون في سباق شيكاغو 2023، وبلغ ساعتين و35 ثانية ، متفوقاً بـ34 ثانية على الرقم القياسي السابق لإيليود كيبشوجي، كما أصبح أول من يعدو الماراثون في أقل من ساعتين ودقيقة واحدة.