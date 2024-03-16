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فيديو - المقاتل مارك كولمان يبكي بعد خروجه من الغيبوبة

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فيديو - المقاتل مارك كولمان يبكي بعد خروجه من الغيبوبة
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رياضات متنوعة

2024-03-16 | 03:46
فيديو - المقاتل مارك كولمان يبكي بعد خروجه من الغيبوبة

أُدخل الى المستشفى في حالة حرجة وغيبوبة

 
يوم الثلاثاء الماضي، أُدخل مارك كولمان، أسطورة الفنون القتالية المختلطة (MMA) والمصارع السابق لدى منظمة (UFC)، الى المستشفى في حالة حرجة وغيبوبة، متأثرا بإصابات حريق واستنشاق الدخان.
وتعرض كولمان لاستنشاق الدخان أثناء نجاحه في إنقاذ والدته ووالده وفشله في إنقاذ كلبه "هامر" من حريق هائل أصاب منزله في مدينة توليدو في ولاية أوهايو الأميركية.
وبالأمس، شاركت ابنة كولمان، مقطعا عاطفيا على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه كولمان وقد خرج من الغيبوبة، وهو يحتضن ابنتيه كنزي ومورغان، ويقول "أنا أسعد رجل في العالم، يا إلهي، أنا محظوظ جداً، لا أستطيع أن أصدق أن والديّ على قيد الحياة".
وشرح كولمان ما حصل "كان عليّ أن أتخذ قراراً، فخرجت من غرفتي ووصلت إلى الباب، دون أن أتمكن من التنفس، وكدت أن أخرج، لكنني عدت وأحضرت والديّ، دون أن أتمكن من العثور على هامر".
وكان أول بطل للوزن الثقيل لدى UFC اعتزل الفنون القتالية المختلطة في العام 2013، وفي رصيده 16 فوزا من 26 نزالا، بعدما خاض في بداياته في المصارعة الحرّة وفاز بلقب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات NCAA في ولاية أوهايو عام 1988 وتنافس في أولمبياد برشلونة عام 1992.
 
 
فيديو - المقاتل مارك كولمان يبكي بعد خروجه من الغيبوبة

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مارك كولمان

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