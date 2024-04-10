فيديو - رقم قياسي عالمي في تمرين غريب

الأميركي توني بيراينو الرقم القياسي العالمي

حطم الأميركي توني بيراينو، الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من تمرينات القرفصاء خلال 24 ساعة، حيث نفذ 26100 تمريناً خلال 24 ساعة، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سجله جو ريفيردز في العام 2020.

ونال بيراينو استراحة لمدة 30 ثانية بعد كل 22 تمرين، خصصها لتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ومشروبات الطاقة.

ويتعين على بيراينو الانتظار حتى يتم التحقق من رقمه من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهو قال إنه استوحى انجازه من ديفيد هوجينسك، الذي أجرى 4030 تمرين سحب خلال 17 ساعة و45 دقيقة في نيسان - أبريل 2013.