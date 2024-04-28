اللبناني محمود الربابا أفضل لاعب في دورة استر جوردي الدولية للفوت نت

عادت الى بيروت بعثة الاتحاد اللبناني لرياضة تنس كرة القدم، التي شاركت في النسخة السادسة من دورة استر جوردي الدولية في اللعبة، والتي استضافتها القاعة المقفلة في ملعب الشعب في العاصمة العراقية بغداد.
وعلى الرغم من ضعف التحضير بسبب الأوضاع، حل اللبناني الموهوب محمود الربابا، لاعب نادي شباب ديرعمار، في المركز السادس، ونال جائزة أفضل لاعب في الدورة، اثر تغلبه على منافسين من سويسرا وسلوفاكيا.
وسلّم وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع الجوائز للفائزين والفائزات في هذه الدورة، التي خُصص لها عشرة آلاف لفئة الذكور ومثلها للإناث، وقد تألفت البعثة اللبنانية من رئيس الإتحاد الدكتور سامر العتر واللاعب محمود الربابا (لاعب نادي شباب ديرعمار).
وكان الاتحاد قد تشكل كلجنة لادارة لعبة "فوت نت" بموجب القرار رقم 63/1/2022 تاريخ 9 آذار 2022 الصادر عن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس، وهو برئاسة الدكتور سامر العتر وعضوية ماري نويل روجه الخوري ومازن مروه وسمر الحسيني وعفراء عيد وعبدالله الغوش ورانيا السمروط.