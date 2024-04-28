الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

اللبناني محمود الربابا أفضل لاعب في دورة استر جوردي الدولية للفوت نت

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اللبناني محمود الربابا أفضل لاعب في دورة استر جوردي الدولية للفوت نت
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-04-28 | 06:23
اللبناني محمود الربابا أفضل لاعب في دورة استر جوردي الدولية للفوت نت

عادت الى بيروت بعثة الاتحاد اللبناني لرياضة تنس كرة القدم

عادت الى بيروت بعثة الاتحاد اللبناني لرياضة تنس كرة القدم، التي شاركت في النسخة السادسة من دورة استر جوردي الدولية في اللعبة، والتي استضافتها القاعة المقفلة في ملعب الشعب في العاصمة العراقية بغداد.
 

وعلى الرغم من ضعف التحضير بسبب الأوضاع، حل اللبناني الموهوب محمود الربابا، لاعب نادي شباب ديرعمار، في المركز السادس، ونال جائزة أفضل لاعب في الدورة، اثر تغلبه على منافسين من سويسرا وسلوفاكيا.
 

وسلّم وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع الجوائز للفائزين والفائزات في هذه الدورة، التي خُصص لها عشرة آلاف لفئة الذكور ومثلها للإناث، وقد تألفت البعثة اللبنانية من رئيس الإتحاد الدكتور سامر العتر واللاعب محمود الربابا (لاعب نادي شباب ديرعمار).
 

وكان الاتحاد قد تشكل كلجنة لادارة لعبة "فوت نت" بموجب القرار رقم 63/1/2022 تاريخ 9 آذار 2022 الصادر عن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس، وهو برئاسة الدكتور سامر العتر وعضوية ماري نويل روجه الخوري ومازن مروه وسمر الحسيني وعفراء عيد وعبدالله الغوش ورانيا السمروط.
 
 
 
 
 
اللبناني محمود الربابا أفضل لاعب في دورة استر جوردي الدولية للفوت نت

رياضة

رياضات متنوعة

دورة استر جوردي

محمود الربابا

سامر العتر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - الملاكم الروسي أسقط متحديه الأرجنتيني في الجولة الاولى

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - الملاكم الروسي أسقط متحديه الأرجنتيني في الجولة الاولى
04:43

فيديو - الملاكم الروسي أسقط متحديه الأرجنتيني في الجولة الاولى

أسقط متحديه قبل نهاية الجولة الأولى من النزال

04:43

فيديو - الملاكم الروسي أسقط متحديه الأرجنتيني في الجولة الاولى

أسقط متحديه قبل نهاية الجولة الأولى من النزال

فيديو - ايقاف مقاتل ايراني مدى الحياة لركله فتاة الحلقة !
2024-04-24

فيديو - ايقاف مقاتل ايراني مدى الحياة لركله فتاة الحلقة !

كانت تحمل علامة الجولة الأولى لنزال ما لبث ان خسره

2024-04-24

فيديو - ايقاف مقاتل ايراني مدى الحياة لركله فتاة الحلقة !

كانت تحمل علامة الجولة الأولى لنزال ما لبث ان خسره

تجريد 4 من ميدالياتهم .. سمحوا لمنافسهم بتجاوزهم للفوز
2024-04-21

تجريد 4 من ميدالياتهم .. سمحوا لمنافسهم بتجاوزهم للفوز

قرر منظمو نصف ماراثون بكين سحب الميداليات من الرياضيين

2024-04-21

تجريد 4 من ميدالياتهم .. سمحوا لمنافسهم بتجاوزهم للفوز

قرر منظمو نصف ماراثون بكين سحب الميداليات من الرياضيين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024