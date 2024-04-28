اللبناني محمود الربابا أفضل لاعب في دورة استر جوردي الدولية للفوت نت

عادت الى بيروت بعثة الاتحاد اللبناني لرياضة تنس كرة القدم

عادت الى بيروت بعثة الاتحاد اللبناني لرياضة تنس كرة القدم، التي شاركت في النسخة السادسة من دورة استر جوردي الدولية في اللعبة، والتي استضافتها القاعة المقفلة في ملعب الشعب في العاصمة العراقية بغداد.



وعلى الرغم من ضعف التحضير بسبب الأوضاع، حل اللبناني الموهوب محمود الربابا، لاعب نادي شباب ديرعمار، في المركز السادس، ونال جائزة أفضل لاعب في الدورة، اثر تغلبه على منافسين من سويسرا وسلوفاكيا. وعلى الرغم من ضعف التحضير بسبب الأوضاع، حل اللبناني الموهوب محمود الربابا، لاعب نادي شباب ديرعمار، في المركز السادس، ونال جائزة أفضل لاعب في الدورة، اثر تغلبه على منافسين من سويسرا وسلوفاكيا.



وسلّم وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع الجوائز للفائزين والفائزات في هذه الدورة، التي خُصص لها عشرة آلاف لفئة الذكور ومثلها للإناث، وقد تألفت البعثة اللبنانية من رئيس الإتحاد الدكتور سامر العتر واللاعب محمود الربابا (لاعب نادي شباب ديرعمار). وسلّم وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع الجوائز للفائزين والفائزات في هذه الدورة، التي خُصص لها عشرة آلاف لفئة الذكور ومثلها للإناث، وقد تألفت البعثة اللبنانية من رئيس الإتحاد الدكتور سامر العتر واللاعب محمود الربابا (لاعب نادي شباب ديرعمار).