كلّاس استقبل اللواء خير: أعمال الشفط أنجزتها بلدية بيروت ومهندسو وزارة الاشغال يعملون غداً

تحولت وزارة الشباب والرياضة منذ الصباح الباكر الى خلية نحل حقيقية، حيث استقبلت رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ووفداً كبيراً من مهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل وفريق عمل كبير من بلدية بيروت وجهة الاختصاص ذات الصلة في المديرية العام للأمن العام.

وكان في استقبال وفد مهندسي وزارة الاشغال العامة والنقل موفداً من قبل وزيرها الدكتور علي حميّة، وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس والمديرة العام بالتكليف فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر.

جال الوفد الهندسي على مكاتب الوزارة، وتفحص جدرانها وأسقفها وأرضياتها، وركّز على المستودع السفليّ، واجتمع مع أركانها، في لقاء تخلله اتصال هاتفيّ بين الوزيرين كلّاس وحميّه الذي طلب من فريقه تقريراً عاجلاً وسُبل المعالجات.

كذلك، تواصل كلّاس ومحافظ بيروت مروان عبّود، أثناء قيام فريق عمل متخصص من بلدية بيروت بسحب وشفط المياه من مستودع الوزارة السفلي، وشكر وزير الشباب والرياضة نظيره حميه والمحافظ عبود على اهتمامهما ومتابعتهما الحثيثة والمهندسين على دورهم الهام.

وزار وزارة الشباب والرياضة أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير، يرافقه فريق مختص، حيث تفقد المبنى بحضور كلاس وحلال وشرارة وعمر.

الوزير كلّاسوقال وزير الشباب والرياضة "نحن اخذنا قرار وقائي سريع بإخلاء المبنى، به بلّغت دولة الرئيس ميقاتي والوزارات والمؤسسات المعنية، شاكرين لهم مجيئهم مع فرق العمل، وأخصّ بالشكر وزير الاشغال ومحافظ بيروت ونقيب المهندسين وبلدية بيروت، ما يعكس أن الدولة ما زالت موجودة على الرغم من كل الاوضاع".اللواء الركن محمد خيروقال اللواء الركن محمد خير"جاءنا نداء من معالي الوزير اثناء جلسة مجلس النواب، وكلفنا دولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي من البحرين بهذا الموضوع، اضافةً الى وزارة الاشغال لأنها صاحبة الشأن فيما يتعلق بالمباني، وكل الادارات الرسمية مهتمة والبلدية مهتمة، ومن المفروض ان تسحب المياه التي هي اساس المشكلة".وأضاف "التدعيم اهم من الصيانة، وهذا هو العلاج الاساسي، فنحن نرجع الى المبدأ الاساسي الذي هو العلاج، الذي سيتم لجهة اختبارات الباطون والحديد، وبعد صدور النتيجة نعطي التقرير الصحيح لمعاليه، وبناءاً عليه يدخل على مجلس الوزراء من اجل العلاج".وختم "اما بالقانون فهذا المبنى مستأجر، وطالما هناك استئجار فالمالك هو المسؤول عن صيانته وتدعيمه، اذا ما كان داخلاً في عقد الايجار، وهذا العقد يحتوي على الصيانة، اما التدعيم فيجب على المالك تحمل مسؤوليته، وان يأتي ويكشف معنا ويقوم بعمل الاختبارات، ولكن الدولة ستقوم بالتبرع بالاختبارات، وبعدها عليهم ان يأخذوا النتيجة ويعالجوا".فادية حلّالوقالت المديرة العامة للشباب والرياضة بالتكليف فادية حلّال "اصل المشكلة تعطل الترومبات الموجودة في المستودع، وارتفاع منسوب المياه نتيجة الشتاء، واساساً هناك نبع مياه موجود في مستودع المبنى، وقد انقطعنا بنسبة كبيرة من المازوت لمدة ٤ اشهر، فبقينا كل السنة من ون ترومبات مياه، وحتى عندما قمنا بتركيب الطاقة لم نستطع تشغيلها لان عدد الواح الطاقة ضئيل، وكنا نستعملها فقط لتسيير العمل داخل الادارة".وتابعت "اذن، تعطل الترومبات ادى الى ارتفاع منسوب المياه، وعندما توفرت الاعتمادات اتينا بعمال للصيانة ولكنهم رفضوا النزول بسبب ارتفاع هذا المنسوب، وكانوا يطالبون بسحب المياه اولاً، فقمنا بمراسلة جميع الادارات، وزارة الاشغال، محافظ بلدية بيروت، الهيئة العليا للاغاثة والدفاع المدني الذي تجاوب معنا لمدة سنة وقمنا بتأمين المازوت لهم والبنزين والزيت للمولد، وسحبنا نسبة كبيرة من المياه".وبعدها، كنا ننتظر وزارة الاشغال التي بدورها حولت الملف الى وزارة الطاقة على اساس ان نبع المياه من اختصاص الاخيرة".في كل الأحوال، ختمت حلّال "لقد اتفقنا جميعنا على الآلية، حيث يتوقع أن يُنجز فريق عمل بلدية بيروت شفط المياه اليوم (الخميس) ليقوم فريق عمل مهندسي وزارة الاشغال بإجراء فحص علمي للأعمدة والأرضية غداً (الجمعة) وإرساله الى مختبر متخصص، ليُبنى على الشيء مقتضاه، على أن يقوم هذا الفريق أيضاً لاحقاً، وبناء على النتائج بوضع دراسة شاملة للمبنى وحاجاته لجهة الصيانة والحماية".