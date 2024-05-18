فيديو - لحظات اعتقال بطل ماسترز الجولف وتكبيل يديه

ألقت الشرطة في لويزفيل القبض على بطل ماسترز الجولف

ألقت الشرطة في لويزفيل صباح أمس الجمعة، القبض على بطل ماسترز الجولف، سكوتي شيفلر، وهو في طريقه إلى إحدى دورات (PGA).

وانتشرت صور تظهر شيفلر مكبل اليدين أثناء اقتياده إلى سيارة شرطة، بعد اتهامه بالاعتداء على ضابط خلال محاولته القيادة وتخطي الازدحام.

لاحقاً، تم إطلاق سراح شيفلر، وعاد الى المنافسة في البطولة، وقالت الشرطة إنه احتجز بتهمة الاعتداء من الدرجة الثانية على ضابط شرطة وارتكاب جريمة من الدرجة الثالثة والقيادة المتهورة وتجاهل إشارات المرور.

وفي بيان لشبكة سي بي إس نيوز، قال محامي شيفلر ستيف رومينز إن لاعب الجولف "لم يعتدِ أبدا في أي وقت على أي ضابط بسيارته" وأضاف "سنقاضي هذه المسألة حسب الحاجة".