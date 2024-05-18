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مئات الملايين لفيوري وأوسيك الليلة في نزال القرن

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مئات الملايين لفيوري وأوسيك الليلة في نزال القرن
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رياضات متنوعة

2024-05-18 | 03:56
مئات الملايين لفيوري وأوسيك الليلة في نزال القرن

سوف يؤدي الى توحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل للمرة الاولى منذ 25 عاماً

كشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن المبلغ الذي سيحصل عليه الملاكمان، البريطاني تايسون فيوري ومتحديه الأوكراني أولكسندر أوسيك، في "نزال القرن"، الذي يجمع الليلة (السبت) في السعودية، بطلين لم يسبق لهما الخسارة، وسوف يؤدي الى توحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل للمرة الاولى منذ 25 عاماً.
وسيكون الفائز أول بطل موحد للوزن الثقيل منذ البريطاني لينوكس لويس في العام 1999 حين تغلب على الأميركي إيفاندر هوليفيلد.
وأشارت ماركا الى أن فيوري، البالغ 35 عاماً، سيجني نحو 100 مليون دولار، من نزاله ضد أوسيك، البالغ 37 عاماً، الذي ستكون حصته نحو 30 مليون دولار.
وأشارت ماركا الى أن المبلغ النهائي لن يعرف إلا بعد انتهاء النزال، وقال الأميركي بوب أروم، مروّج نزالات فيوري "إذا أخبرت تايسون بأنه سيجني 100 مليوناً، فسوف ينزعج حقاً، لأننا نعتقد أنه سيجني أكثر من ذلك بكثير".
وسجل فيوري 34 فوزاً بينها 24 بالضربة القاضية وتعادلا واحدا منذ بداية مسيرته الاحترافية في العام 2008، فيما سجل أوسيك 21 فوزاً في 21 نزالاً بينها 14 بالضربة القاضية.
 
مئات الملايين لفيوري وأوسيك الليلة في نزال القرن

رياضة

رياضات متنوعة

تايسون فيوري

أولكسندر أوسيك

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