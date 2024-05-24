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إليكم أصغر غراند ماستر في الشطرنج .. عمره 13 عاماً

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إليكم أصغر غراند ماستر في الشطرنج .. عمره 13 عاماً
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رياضات متنوعة

2024-05-24 | 09:36
إليكم أصغر غراند ماستر في الشطرنج .. عمره 13 عاماً

أصغر أستاذ كبير في تاريخ الشطرنج هو الأميركي أبهيمانيو ميشرا

استكمل لاعب الشطرنج، الروسي، إيفان زيمليانسكي، البالغ 13 عاماً، المعايير المتعلقة بالحصول على لقب "الأستاذ الكبير الدولي".
وحصل ذلك بفضل أداء زيمليانسكي في بطولة الشارقة الإماراتية الدولية، حيث سجل خمس نقاط بعد ثماني جولات في البطولة، وحقق المعيار النهائي للأستاذ الكبير، وهو الرابع توالياً، وسيُمنح له اللقب رسمياً في المؤتمر القادم للاتحاد الدولي للشطرنج.
ونجح زيمليانسكي في التغلب على السلوفيني فلاديمير فيدوسيف، المصنف 36 عالمياً، والهنديين أديتيا ميتال المصنف 172 وأبهيجيت غوبتا المصنف 183.
اشارة الى أن أصغر أستاذ كبير في تاريخ الشطرنج العالمي هو الأميركي أبهيمانيو ميشرا الذي حصل على هذا اللقب في عام 2021 عن عمر 12 سنة وأربعة أشهر.

إليكم أصغر غراند ماستر في الشطرنج .. عمره 13 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

إيفان زيمليانسكي

غراند ماستر

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