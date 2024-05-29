المقاتل الشهير يبرر تخليه عن الجنسية الأميركية وعدم ندمه

حصوله على الجنسية الروسية وتخليه عن الأميركية جاء بعد إدراكه حقيقة أزمة أوكرانيا

تساءل جيف مونسون، المقاتل في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) بالقول "هل أنا نادم على التخلي عن جنسيتي الأمريكية؟ لا، لكنني حزين بالتأكيد لأنني لا أستطيع رؤية أبنائي".

وعلل مونسون ذلك بالقول أن حصوله على الجنسية الروسية وتخليه عن الأميركية جاء بعد إدراكه حقيقة أزمة أوكرانيا، وتمويل واشنطن للقتل في العالم وتسليح كييف.

وقال مونسون "فقدت ثلاثة أصدقاء، والآن فقدت صديقا آخر في دونباس، وأعز أصدقائي بترت ساقه، وعندما أرى ذلك، أفهم أنني لا أستطيع أن أبقى مواطنا في بلد يؤجج النزاع ويسلّح نظام كييف، اذ لا يكفي إنني لا أؤيد أمراً، فهو يتطلب اتخاذ إجراء حاسم، بل لا أريد أن أكون جزءا منه بأي شكل من الأشكال".

ويعتبر جيف مونسون، البالغ 53 عاماً، بطل العالم في رياضة الجيوجيتسو، وأحد نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) سابقاً، وهو من مواليد مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأميركية، وقد نال الجنسية الروسية في العام 2018، ثم أصبح عضوا في مجلس النواب في مدينة كراسنوغورسك.



