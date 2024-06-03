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ما علاقة الرئيس بوتين بنزال ماخاتشييف وتساروكيان؟

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ما علاقة الرئيس بوتين بنزال ماخاتشييف وتساروكيان؟
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رياضات متنوعة

2024-06-02 | 22:50
ما علاقة الرئيس بوتين بنزال ماخاتشييف وتساروكيان؟

رد رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية على سؤال بشأن بوتين

رد رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية، الأميركي دانا وايت، على سؤال حول إمكانية تنظيم أحد عروض المنظمة في روسيا، فكان ايجابياً للغاية، مبدياً رغبته في حضور الرئيس فلاديمير بوتين، في حال تمت الفكرة.
وقال وايت على هامش حدث "UFC 302" الذي أقيم الأحد في نيويورك، عن إمكانية إقامة نزال بين بطل الوزن الخفيف الروسي إسلام ماخاتشييف والأرمني - الأميركي أرمان تساروكيان في روسيا "إقامة هذا النزال في روسيا؟ .. هذه هي بالضبط المعركة التي يتعين علينا الترتيب لها".
وأضاف "أنتم جميعا تريدون رؤية هذا النزال، ولو كنت مكان ماخاتشييف، لما فكرت في الانتقال لوزن مختلف، لأن أمامه الآن فرصة لخوض هذه المعركة، ولكن بخصوص إقامتها في روسيا، لا أعرف لكننا نود مشاهدة معركة بين إسلام وتساروكيان وسنجريها".
وختم "ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان بإمكاننا سياسياً أن نقيم مثل هذا الحدث في روسيا، وهل أرغب في أن يحضره بوتين؟ إن زيارة رئيس أي دولة لبطولاتنا أمر رائع بالنسبة لنا، وسيكون ذلك شرفا لنا، وإذا أقيمت البطولة في روسيا، فسيكون رئيس البلاد موضع ترحيب كبير في حدثنا".

ما علاقة الرئيس بوتين بنزال ماخاتشييف وتساروكيان؟

رياضة

رياضات متنوعة

دانا وايت

إسلام ماخاتشييف

أرمان تساروكيان

فلاديمير بوتين

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