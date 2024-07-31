تسللت من القرية الأولمبية لمقابلة صديقها .. فكان مصيرها الطرد.

تخطت السباحة البرازيلية آنا كارولينا فييرا القانون

تخطت السباحة البرازيلية آنا كارولينا فييرا القانون، وتسللت من مكان إقامتها للقاء حبيبها وتمضية بعض الوقت معه.

وكانت فييرا جزءاً من فريق التتابع البرازيلي 4 × 100 متر حرة الذي فشل في الوصول إلى نهائي الحدث.

وتبين أنه في الليلة التي سبقت السباق، تمكنت فييرا وصديقها السباح غابرييل سانتوس من التسلل من القرية الأولمبية، دون إذن، لتذوق الحياة الليلية الباريسية، وفقاً لوسائل الإعلام البرازيلية.

وعلى الرغم من اعتذارهما، حجزت اللجنة الأولمبية البرازيلية (COB) للفتاة على أول رحلة إلى الوطن، فيما جرى توبيخ سانتوس، الذي تم إقصاؤه من سباق السباحة الحرة 4 × 100 للرجال.







