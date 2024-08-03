الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مغنّي الراب الذي أسهم في مشاركة مواطنته في الأولمبياد

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مغنّي الراب الذي أسهم في مشاركة مواطنته في الأولمبياد
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-08-03 | 02:25
مغنّي الراب الذي أسهم في مشاركة مواطنته في الأولمبياد

لعب مغني الراب الأميركي فلافور فلاف دوراً مهماً في مشاركة مواطنته

انطلقت يوم أمس الجمعة، منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس، ولعب مغني الراب الأميركي فلافور فلاف دوراً مهماً في مشاركة مواطنته لاعبة رمي القرص فيرونيكا فرالي.
فقد كتبت فلاف على موقع إكس "سأشارك في الألعاب الأولمبية ولا أستطيع حتى دفع الإيجار، ولم أنل سوى حوالي 75٪ من البدل المقرر، ينما يدفعون للاعبي كرة القدم (الذين لم يفوزوا بأي شيء) ما يكفي لشراء سيارات ومنازل جديدة".
وسرعان ما حظيت فلاف برد غير متوقع من مغني الراب، المعروف بتشجيعه للرياضة النسائية، الذي علق قائلاً "لقد وصلت رسالتك، راسليني مباشرة، وسأحوّل الدفعة اليوم، حتى لا تضطري إلى القلق بشأنها مشاركتك في المنافسات".
كذلك، قام أليكسيس أوهانيان، زوج أسطورة التنس سيرينا ويليامز، بالرد عبر "إكس" قائلاً "تعالي الآن، سأقسمها مع فلافور"، ثم نشرا تأكيدين بشأن وصول المبلغ المطلوب إلى فرالي.



مغنّي الراب الذي أسهم في مشاركة مواطنته في الأولمبياد

رياضة

رياضات متنوعة

فلافور فلاف

فيرونيكا فرالي

أليكسيس أوهانيان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
النجم المصري يحمل علم تركيا ويقاتل على ميدالية
تقرير عن "قائمة أسعار" مقابل اختطاف اسرائيلين

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

اعتقال والد البطلة الأولمبية بسبب قبلة !!
02:32

اعتقال والد البطلة الأولمبية بسبب قبلة !!

اعتقل والد بطلة أولمبية في فرنسا بعد فوز ابنته

02:32

اعتقال والد البطلة الأولمبية بسبب قبلة !!

اعتقل والد بطلة أولمبية في فرنسا بعد فوز ابنته

النجم المصري يحمل علم تركيا ويقاتل على ميدالية
02:28

النجم المصري يحمل علم تركيا ويقاتل على ميدالية

ينافس على الميدالية الذهبية في رياضة الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية

02:28

النجم المصري يحمل علم تركيا ويقاتل على ميدالية

ينافس على الميدالية الذهبية في رياضة الجمباز في دورة الألعاب الأولمبية

تقرير عن "قائمة أسعار" مقابل اختطاف اسرائيلين
2024-08-02

تقرير عن "قائمة أسعار" مقابل اختطاف اسرائيلين

انتشر فيديو لبرهة ثم تم حذفه لاحقا

2024-08-02

تقرير عن "قائمة أسعار" مقابل اختطاف اسرائيلين

انتشر فيديو لبرهة ثم تم حذفه لاحقا

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024