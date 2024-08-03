مغنّي الراب الذي أسهم في مشاركة مواطنته في الأولمبياد

لعب مغني الراب الأميركي فلافور فلاف دوراً مهماً في مشاركة مواطنته

انطلقت يوم أمس الجمعة، منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس، ولعب مغني الراب الأميركي فلافور فلاف دوراً مهماً في مشاركة مواطنته لاعبة رمي القرص فيرونيكا فرالي.

فقد كتبت فلاف على موقع إكس "سأشارك في الألعاب الأولمبية ولا أستطيع حتى دفع الإيجار، ولم أنل سوى حوالي 75٪ من البدل المقرر، ينما يدفعون للاعبي كرة القدم (الذين لم يفوزوا بأي شيء) ما يكفي لشراء سيارات ومنازل جديدة".

وسرعان ما حظيت فلاف برد غير متوقع من مغني الراب، المعروف بتشجيعه للرياضة النسائية، الذي علق قائلاً "لقد وصلت رسالتك، راسليني مباشرة، وسأحوّل الدفعة اليوم، حتى لا تضطري إلى القلق بشأنها مشاركتك في المنافسات".

كذلك، قام أليكسيس أوهانيان، زوج أسطورة التنس سيرينا ويليامز، بالرد عبر "إكس" قائلاً "تعالي الآن، سأقسمها مع فلافور"، ثم نشرا تأكيدين بشأن وصول المبلغ المطلوب إلى فرالي.







