جديد الفضائح - رياضيً ينام في الحديقة هروباً من الحرّ والضوضاء !!

شوهد أحد الحائزين على ميداليّة ذهبيّة نائماً بجوار مقعد في الحديقة

شوهد أحد الرياضيّين الحائزين على ميداليّة ذهبيّة أولمبيّة نائماً على الأرض بجوار مقعد في الحديقة، بعد أن اشتكى من الظروف في القرية الاولمبية المخصصة لإقامة الرياضيّين، في أولمبياد باريس.

الرياضي هو توماس سيكون، الذي فاز بالميداليّة الذهبيّة في سباق 100 متر ظهراً للرجال، والذي قال أنّه لا يوجد تكييف في الغرف في القرية، وأن الجو حار، والطعام سيّئ.

واشتكى العديد من الرياضيين من الظروف في باريس، وقالوا أنّ شكواهم ليست ذريعة أو عذراً، بل هو واقع قد لا يعرفه الجميع، وقال "سيكون" أنّه عادة ما ينام في المنزل في فترة ما بعد الظهر، لكن ذلك يستحيل في باريس بسبب الحرارة والضوضاء.

وكان السعودي حسين علي رضا قد رصد "سيكون" وهو يأخذ قيلولة في الخارج ونشرها على حسابه على انستغرام.



