سائق تاكسي سرق الضيف القطري بطريقة مُبتكرة !!

فتحت الشرطة تحقيقا في عملية احتيال قام بها سائق سيارة أجرة

فتحت الشرطة تحقيقا في عملية احتيال قام بها سائق سيارة أجرة على أحد أعضاء الوفد القطري، المشارك في أولمبياد باريس، كانت نتيجتها حصوله على 1499 يورو بدلاً من 14 يورو مدوّنة على العدّاد.

وقضى عضو الوفد القطري، البالغ من العمر 31 عاما، الأمسية في مطعم يقع في شارع مونتين في الدائرة الثامنة، ثم طلب سيارة أجرة للانتقال الى موقع بالقرب من برج إيفل في باريس، وهي مسافة تقل عن أربعة كيلومترات.

وصل الرجل القطري الى وجهته خلال دقائق معدودة، ودفع عن طريق البطاقة المصرفية مبلغ الأجرة الظاهر على العداد والبالغ 14 يورو، وحين اطلع على كشف حسابه أدرك أن المبلغ الذي تم اقتطاعه هو 1499 يورو، فأبلغ مركز شرطة الدائرة الثامنة الذي فتح تحقيقاً بالحادثة.







