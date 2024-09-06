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بطل كمال الأجسام البرازيلي ميتاً في سنّ 19 عاماً

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بطل كمال الأجسام البرازيلي ميتاً في سنّ 19 عاماً
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رياضات متنوعة

2024-09-06 | 04:28
بطل كمال الأجسام البرازيلي ميتاً في سنّ 19 عاماً

عُثر على لاعب كمال الأجسام البرازيلي ميتاً

عُثر على لاعب كمال الأجسام البرازيلي ماتيوس بافلاك، البالغ 19 عاماً، ميتاً في منزله في بلوميناو يوم الأحد الماضي، وفقاً لإدارة إطفاء ولاية سانتا كاتارينا وأكد مدربه السابق لوكاس تشيجاتي ذلك.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، حضر رجال الخدمات الطبية إلى منزل بافلاك، بعد أن اتصل للمساعدة عبر رقم الطوارئ، حيث وجدوه في حالة سكتة قلبية، ولم يتمكنوا من فعل أي شيء لإنقاذ حياته.
وأثارت وفاة بافلاك ضجة في عالم كمال الأجسام، حيث كان الشاب معروفاً بأنه نجم في مكافحة السمنة، وحقق تقدما جسديا كبيرا، منذ أن بدأ كمال الأجسام في سن الرابعة عشرة.





بطل كمال الأجسام البرازيلي ميتاً في سنّ 19 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

ماتيوس بافلاك

لوكاس تشيجاتي

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