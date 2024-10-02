مقتل ملاكم شاب لم يتجاوز السابعة عشر

كان طالبا في المدرسة الثانوية ومرّخصا من نادي للملاكمة

قتل ملاكمٌ فرنسيّ شاب، عند الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الفائت، بعد تعرضه للطعن قرب ملهى ليلي، في سوبليس، التابعة لمنطقة النورماندي.

وكان كيليان بينارد، 17 عاماً، طالبا في المدرسة الثانوية، ومرّخصا من قبل نادي سان لويس للملاكمة، وقال جويل غاريغ، المدعي العام في كاين الفرنسية "توفي الضحية متأثراً بعدة طعنات بعد تدافع شارك فيه أشخاص، وقد تم القبض على رجل في العشرينات من عمره".

وشارك بينارد، في آذار - مارس الفائت، في بطولة النورماندي تحت 23 عاماً وكأس النورماندي وكان "أفضل الهواة في الموسم، حيث فاز في ست نزالات من ثمانية، وكان شاباً هادئاً للغاية" وفق تعبير جان ميتاي، مدرب نادي سان لويس للملاكمة.







