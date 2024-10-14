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فيديو - الطليقة شامتة .. لقد أفسد كل شيء !!

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فيديو - الطليقة شامتة .. لقد أفسد كل شيء !!
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رياضات متنوعة

2024-10-14 | 01:08
فيديو - الطليقة شامتة .. لقد أفسد كل شيء !!

خسر الروسي ديميتري بيفول بالنقاط بقرار مثير للجدل

خسر الروسي ديميتري بيفول بالنقاط، بقرار مثير للجدل، أمام مواطنه الروسي - الكندي آرتور بيتربيف، في النزال الذي جمعهما مساء السبت، على حلبة "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض، على لقب بطل العالم المطلق للملاكمة للوزن الخفيف الثقيل.
وظهرت الروسية يكاترينا، طليقة الملاكم الخاسر، وهي تترقب إعلان نتيجة النزال الذي أقيم ضمن النسخة الخامسة من "IV Crown Showdown"، وعلقت بشيء من الشماتة قائلة "بصراحة؟ أنت تستحق ذلك، لا أحد يغير الخيل إبان المعركة، لقد تخليت عنا، هذه هي الكارما، آرتور أهنئك".
وأضافت "لم يخسر أبدا في مسيرته الاحترافية عندما كنت معه، لقد كنت زوجة بطل العالم، لقد جعلته بطلا للعالم، لم نخسر في عالم المحترفين لمدة عشر سنوات، أنا غاضبة بعض الشيء لأنه أفسد عائلته وأفسد الأمر أيضاً .. لقد أفسد كل شيء".
وتجرع ديميتري بيفول البالغ 33 عاماً، مرارة أول هزيمة في مسيرته الاحترافية، بعد 23 انتصارا متتاليا حققها.




فيديو - الطليقة شامتة .. لقد أفسد كل شيء !!

رياضة

رياضات متنوعة

ديميتري بيفول

آرتور بيتربيف

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