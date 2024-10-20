فيديو - تايسون يتحدى جيك بول .. سأقوم بتدميره

عاد الملاكم الأميركي الأسطوري مايك تايسون لتوجيه رسائل تحذير

عاد الملاكم الأميركي الأسطوري مايك تايسون لتوجيه رسائل تحذير الى منافسه ومواطنه جيك بول، قبل أقل من شهر من نزالهما الاستعراضي المرتقب المقرر يوم 15 تشرين الثاني - نوفمبر المقبل، على حلبة أرلينغتون بولاية تكساس، والذي سيبث إلى 270 مليون مشترك عبر منصة نتفليكس.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت تبادل رسائل التحذير بين الملاكمين، وخصوصاً من جانب اليوتيوبير جيك بول، 27 عاماً، مستفزاً الأسطورة البالغ 58 عاماً، وردّ تايسون بنشر لقطات من تدريباته على مواقع التواصل، ورسالة جاء فيها "بينما يواصل جيك الحديث، سأستمر في التدريب .. سأقوم بتدميره".

وتأجل النزال من تموز - يوليو الماضي بسبب إصابة تايسون بقرحة، ما جعل حالته الصحية غير ملائمة، وغاب عن وسائل التواصل ما زاد من الشكوك حول جاهزيته البدنية والفنية لخوض النزال.



