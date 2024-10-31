فيديو - مقتل بطلة القفز بالمظلات في حادث مروّع

⏯️Vídeo mostra queda de paraquedista chilena que morreu após salto em SP



A paraquedista chilena Carolina Muñoz Kennedy, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos causados após acidente durante salto em Boituva



Leia: https://t.co/FWyjOXTmXv pic.twitter.com/AoaQ01aTqQ — Metrópoles (@Metropoles) October 28, 2024

توفيت كارولينا مونيوز كينيدي، القافزة بالمظلات التشيلية، عن عمر يناهز 40 عاماً، في حادث وقع في البرازيل، بعد أن انكسرت مظلتها الرئيسية، أثناء قفزة تدريبية في بلدة بويتوفا.وفي فيديو الحادث، أمكن رؤية السيدة التشيليانية الخبيرة في القفز بالمظلات، وهي تسقط أسرع من المعتاد، وتدور حول نفسها، قبل أن تصطدم برصيف أحد الشوارع.وأوضح باتريسيو تشانديا، رئيس الاتحاد التشيلياني للقفز بالمظلات "تحدثت مع رئيس الاتحاد البرازيلي، ويلينغتون مينديز، الذي أخبرني أن السبب هو عطل في المظلة الرئيسية، وأن المظلة الاحتياطية قد خلت كارولينا".