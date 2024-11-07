مقطع فيديو صادم لشرطي يصعق مُشجّعاً بالكهرباء

BODY-CAM FOOTAGE FROM FLORIDA-GEORGIA GAME



After being ordered to leave by the staff and deputies, the individual responded, “I’m either going to kill a cop or not leave.”



There were two incidents at the Georgia-Florida game.



Here is body cam footage from the Jacksonville… pic.twitter.com/SpvVZ6rz56 — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) November 4, 2024

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم تصويره على هامش مباراة في دوري كرة القدم الأميركي، جمعت بين جامعة فلوريدا وجامعة جورجيا، وتضمن اعتداءً من جانب أفراد في الشرطة على اثنين من المشجعين.وقال جيريمي ويليامسون، وهو أحد مشجعي جامعة جورجيا أن "أحد ضباط مكتب عمدة جاكسونفيل اعتدى بالضرب على مشجع وصعقه بالكهرباء أمام طفليه بعد سؤال عن التذاكر الرقمية تلاه جدل".وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المعتدين على المشجع، فيما دافع جاكوب فورباه، قائد شرطة جاكسونفيل، وقال في تصريحات إن "مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة على جسد الضباط، والذي يظهر المناوشات مع المشجعين، يثبت أن الضباط لم يرتكبوا أي خطأ".وأضاف "صحيح أنه تم استخدام القوة، وهي قوة قبيحة دائماً، لكن هذا لا يعني أنها كانت غير قانونية أو مخالفة للسياسة المتبعة".