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مقطع فيديو صادم لشرطي يصعق مُشجّعاً بالكهرباء

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مقطع فيديو صادم لشرطي يصعق مُشجّعاً بالكهرباء
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رياضات متنوعة

2024-11-07 | 01:26
مقطع فيديو صادم لشرطي يصعق مُشجّعاً بالكهرباء

على هامش مباراة في دوري كرة القدم الأميركي

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم تصويره على هامش مباراة في دوري كرة القدم الأميركي، جمعت بين جامعة فلوريدا وجامعة جورجيا، وتضمن اعتداءً من جانب أفراد في الشرطة على اثنين من المشجعين.
وقال جيريمي ويليامسون، وهو أحد مشجعي جامعة جورجيا أن "أحد ضباط مكتب عمدة جاكسونفيل اعتدى بالضرب على مشجع وصعقه بالكهرباء أمام طفليه بعد سؤال عن التذاكر الرقمية تلاه جدل".
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المعتدين على المشجع، فيما دافع جاكوب فورباه، قائد شرطة جاكسونفيل، وقال في تصريحات إن "مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة على جسد الضباط، والذي يظهر المناوشات مع المشجعين، يثبت أن الضباط لم يرتكبوا أي خطأ".
وأضاف "صحيح أنه تم استخدام القوة، وهي قوة قبيحة دائماً، لكن هذا لا يعني أنها كانت غير قانونية أو مخالفة للسياسة المتبعة".




مقطع فيديو صادم لشرطي يصعق مُشجّعاً بالكهرباء

رياضة

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جامعة فلوريدا

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