الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

القبض على شاب قتل لاعب جولف بمضربه في الملعب !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
القبض على شاب قتل لاعب جولف بمضربه في الملعب !!
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-11-28 | 01:59
القبض على شاب قتل لاعب جولف بمضربه في الملعب !!

حصلت عند الحفرة الأولى في نادي ساندهيل كرين للجولف

تم القبض على شاب يدعى جونيور باوتشر، بتهمة ارتكاب جريمة قتل، والأسوأ أنها حصلت عند الحفرة الأولى في نادي ساندهيل كرين للجولف، في ويست بالم بيتش، فلوريدا.
وقالت السلطات إن أحد الشهود رأى جونيور باوتشر يضرب بوحشية لاعباً كبير السن يحمل مضرب جولف، قبل أن يغرقه في موقع قرب المياه.
ونشرت TMZ تقرير الشرطة الذي يشرح أن جونيور باوتشر (36 عاما) قتل بريان هيلتيبريتل (65 عاما)، الذي طلب المساعدة وهو يصرخ "إنه يحاول قتلي".
ويقول التقرير "بمجرد دخوله الماء، قفز باوتشر فوق هيلتيبريتل، وبدا أنه يخنقه، ثم أطلق سراحه، وهو لا يتحرك، واستعاد مضرب جولف آخر وضربه مرارا وتكرارا على رأسه".
وبعد الهجوم المميت، خرج باوتشر، الذي لديه سجل اعتقال طويل من الماء، وخلع ملابسه وحاول الهروب عارياً، حتى تمكنت الشرطة من توقيفه باستخدام مسدس الصعق الكهربائي، وقال لاحقاً "لقد كنت ضحية للسحر"، وبات يواجه تهمة القتل من الدرجة الأولى.


القبض على شاب قتل لاعب جولف بمضربه في الملعب !!

رياضة

رياضات متنوعة

جونيور باوتشر

بريان هيلتيبريتل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - مقاتلة تتهم منافستها بضربها في مكان حساس !!
حصيلة كبيرة لشهداء الحركة الرياضية اللبنانية

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - مقاتلة تتهم منافستها بضربها في مكان حساس !!
02:00

فيديو - مقاتلة تتهم منافستها بضربها في مكان حساس !!

اشتكت البرازيلية التي خسرت بإجماع الحكام من سلوك منافستها

02:00

فيديو - مقاتلة تتهم منافستها بضربها في مكان حساس !!

اشتكت البرازيلية التي خسرت بإجماع الحكام من سلوك منافستها

حصيلة كبيرة لشهداء الحركة الرياضية اللبنانية
01:58

حصيلة كبيرة لشهداء الحركة الرياضية اللبنانية

فقدت الحركة الرياضية اللبنانية عدداً كبيراً من الشهداء بفعل العدوان الاسرائيلي

01:58

حصيلة كبيرة لشهداء الحركة الرياضية اللبنانية

فقدت الحركة الرياضية اللبنانية عدداً كبيراً من الشهداء بفعل العدوان الاسرائيلي

فرانسيس نغانو يقدّم هدية إلى فينيسيوس والأخير يرد
2024-11-26

فرانسيس نغانو يقدّم هدية إلى فينيسيوس والأخير يرد

على خلفية تحليلات الحمض النووي لمجموعة من نجوم البرازيل

2024-11-26

فرانسيس نغانو يقدّم هدية إلى فينيسيوس والأخير يرد

على خلفية تحليلات الحمض النووي لمجموعة من نجوم البرازيل

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024