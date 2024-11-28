القبض على شاب قتل لاعب جولف بمضربه في الملعب !!

حصلت عند الحفرة الأولى في نادي ساندهيل كرين للجولف

تم القبض على شاب يدعى جونيور باوتشر، بتهمة ارتكاب جريمة قتل، والأسوأ أنها حصلت عند الحفرة الأولى في نادي ساندهيل كرين للجولف، في ويست بالم بيتش، فلوريدا.

وقالت السلطات إن أحد الشهود رأى جونيور باوتشر يضرب بوحشية لاعباً كبير السن يحمل مضرب جولف، قبل أن يغرقه في موقع قرب المياه.

ونشرت TMZ تقرير الشرطة الذي يشرح أن جونيور باوتشر (36 عاما) قتل بريان هيلتيبريتل (65 عاما)، الذي طلب المساعدة وهو يصرخ "إنه يحاول قتلي".

ويقول التقرير "بمجرد دخوله الماء، قفز باوتشر فوق هيلتيبريتل، وبدا أنه يخنقه، ثم أطلق سراحه، وهو لا يتحرك، واستعاد مضرب جولف آخر وضربه مرارا وتكرارا على رأسه".

وبعد الهجوم المميت، خرج باوتشر، الذي لديه سجل اعتقال طويل من الماء، وخلع ملابسه وحاول الهروب عارياً، حتى تمكنت الشرطة من توقيفه باستخدام مسدس الصعق الكهربائي، وقال لاحقاً "لقد كنت ضحية للسحر"، وبات يواجه تهمة القتل من الدرجة الأولى.





