سباق ماراثون في درجة حرارة 47 تحت الصفر !!

كُرّس هذا العام لإحياء الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية

استضافت مدينة ياكوتيا الروسية يوم أول من أمس الأحد، وللمرة السادسة سباقا للماراثون، كُرّس هذا العام لإحياء الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية، في ظل "عام المدافعين عن الوطن".

وتميزت النسخة السادسة بأمرين، الأول درجة حرارة الهواء أثناء السباق التي بلغت 47 تحت الصفر، والثاني اعتماد مسافة سباق الماراثون السوبر التي بلغت خمسين كيلومترا، بمشاركة 50 رياضيا من ياكوتيا ومناطق أخرى، بينهم امرة واحدة، تُدعى بولينا سلوبودتشيكوفا، وقد وصلت إلى خط النهاية.





