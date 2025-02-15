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لوغان بول يدعو ليونيل ميسي الى نزال في الملاكمة

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لوغان بول يدعو ليونيل ميسي الى نزال في الملاكمة
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رياضات متنوعة

2025-02-15 | 02:54
لوغان بول يدعو ليونيل ميسي الى نزال في الملاكمة

جاء الطلب في ظل النزاع القانوني القائم بين بول وميسي

فاجأ اليوتيوبر الأميركي لوغان بول، شقيق جيك بول، الجميع بطلبه نزالاً في الملاكمة مع أسطورة كرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي.

وجاء الطلب في ظل النزاع القانوني القائم بين بول وشركته لمشروبات الطاقة (PRIME) من جهة، وشركة مماثلة يملكها النجم الأرجنتيني وتحمل اسم (MAS+).

وكان بول أنشأ شركة (PRIME) في العام 2022، بالشراكة مع  مغني الراب (KSI)، وفي نهاية العام الفائت، تم إطلاق مشروب (MAS+) الخاص بميسي، وتلاه اطلاق اتهامات متبادلة بنسخ العبوة، واحالة الأمر الى القضاء.

وفي السياق، نقل بول المعركة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه سيسقط الدعوى القضائية إذا تواجه مع ميسي في الحلبة، وقال في مقطع فيديو "يا أخي، لقد قمتم بنسخنا، لقد شاهد الجميع ذلك، لقد رأوا ما فعلتموه ولاحظه، ثم تمت مقاضاتنا، هذا ليس عدلا، لذلك رفعنا دعوى مضادة".

وختم اليوتيوبر الأميركي الشهير "إذا لم تتمكن من التغلب على الأفضل، فيجب أن تكون الأفضل، لكن هذا غير قانوني، هذا انتهاك للعلامة التجارية، وبعيدا عن المزاح، سأفكر في سحب الدعوى إذا تم تنظيم نزال بيني وبينك في العام 2025، أراك في الحلبة أخي".

 

لوغان بول يدعو ليونيل ميسي الى نزال في الملاكمة

رياضة

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لوغان بول

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