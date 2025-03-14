الشرطة النرويجية تصف تعليم اللغة الروسيّة بالجريمة !!

شنت لاعبة كرة اليد هجوماً لاذعاً على السلطات النرويجية

شنت لاعبة كرة اليد الروسية أولغا ميدفيديفا، هجوماً لاذعاً على السلطات النرويجية، متهمة إياها بالسعي لانتزاع بناتها منها، والسبب طريقة تربيتهن، وتعليمهن اللغة الروسية.

وعاشت ميدفيديفا مع زوجها وبناتها الثلاثة في النرويج منذ 18 عاماً، وكن يدرسن في مدرسة محلية، الى أن حصلت المفاجأة.

وقالت ميدفيديفا أنها استُدعيت إلى مقرّ الشرطة حيث "بدأوا يتهموننا أننا نسيء معاملة أطفالنا، ونطعمهن أطعمة روسية غريبة، ونجبرهن على أداء الواجبات المدرسية، ومشاهدة الرسوم المتحركة باللغة الروسية"، ووصل الأمر الى وصف تعليم الأطفال اللغة الروسية بأنه "إساءة ومعاملة معيبة وجريمة".

وأكدت ميدفيديفا أن الشرطة هددت بانتزاع بناتها وتسليمهن إلى أسرة أخرى للتبني، ما دفعها إلى مغادرة النرويج والعودة الى روسيا، وهي التي تألقت هناك مع نادي لارفيك، حيث أحرزت لقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي لكرة اليد.

















