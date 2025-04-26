تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة اللبنانية لإنجاز المسح الرياضي

في سياق مساعيها للإصلاح الرياضي الذي يبدأ من القاعدة





في سياق مساعيها للإصلاح الرياضي، الذي يبدأ من القاعدة، وتحديداً من الجمعيات، وفرز الحقيقي من الوهمي، توّصلاً إلى رياضة سليمة ونظيفة.



وفي اطار التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة وكلية التربية في الجامعة اللبنانية، وتحقيقاً للفائدة المشتركة، القائمة على المسح الميداني للجمعيات الرياضية من جهة، والإفساح من جهة ثانية في المجال امام طلاب الماستر في اختصاص التربية الرياضية للمساهمة في ذلك وتنفيذ التدريب العملي المطلوب منهم في الجمعيات والاتحادات الرياضية تطبيقاً للنظريات العلمية التربوية التي يتم تدريسها لهم.



تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية ورشة عمل متخصصة لتدريب لطلاب الماستر في الكلية على إجراء الكشف الميداني على الجمعيات الرياضية.



ويأتي ذلك تمهيداً لتنفيذ القرارات التي اصدرتها وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، ولا سيما القرار رقم ٢٠٢٥/١/٨٩ تاريخ ٢٦ آذار ٢٠٢٥ الذي شكلت بموجبه لجنة فنية للكشف على الجمعيات المنضمة إلى الاتحادات الرياضية للتأكد من استيفائها للشروط الفنية والإدارية، والقرار رقم ٢٠٢٥/١/١٠٠ تاريخ ٤ نيسان ٢٠٢٥ الذي كلفت بموجبه اللجنة المذكورة بالكشف على الجمعيات المنضمة إلى اتحاديّ كرة السلة وكرة الطاولة، وهو ما سيسهم تلامذة كلية التربية في اتمامه.



وبناء على ذلك، تقوم مصلحة الرياضة في الوزارة بتدريب تلامذة الكلية في ورشة عمل عند الثالثة والنصف من عصر الثلاثاء المقبل، بمشاركة اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية.



وفي السياق، أصدرت وزيرة الشباب والرياضة التعميم رقم ٢٠٢٥/١/٣ تاريخ ٢٥ نيسان الذي طلب من الاتحادات والجمعيات المعنية التعاون مع اللجنة والعاملين معها من كلية التربية وتسهيل عملهم في اجراء الكشف الميداني.









