فيديو - الولد سرّ أبيه .. ابن تايجر وودز يتألق

مثل الأب، مثل الابن، حيث تمكن تشارلز وودز، ابن تايجر وودز، من تحقيق فوزه الأول في بطولة جمعية الجولف الأميركية للشباب، التي أُقيمت في ملعب "ستريم سونغ ريزورت بلاك كورس" في بولينغ غرين (فلوريدا).يبلغ تشارلز وودز من العمر 16 عامًا، وقد شارك في خامس بطولة له، وهو بدأ اليوم الأخير متأخرًا بضربة واحدة عن لوك كولتون، ثم أنهى الجولة برصيد 66 ضربة (ست ضربات تحت المعدل) والتي رفعته إلى المركز الأول في الترتيب (201 ضربة و15 تحت المعدل).وقال تشارلز وودز "مجرد أن أتمكن من قول إنني فزت ببطولة هو أمر لا يصدق، وأنني قدمت أداء جيد تحت ضغط كبير، هو أمر بالغ الأهمية لمستقبلي، لم أكن أستطيع قول ذلك من قبل، ولكن الآن بعد أن أستطيع، فهذا تقدم كبير لحالتي الذهنية."حتى الآن، كان تشارلز وودز قد شارك في خمس نسخ سابقة من بطولة "PNC Championship" بجانب والده تايجر وودز، وهي بطولة تربط الآباء بالأبناء.في عام 2022، أنهى الجولة النهائية من "بطولة الجولف الوطنية للشباب نوتاه بيغاي الثالث" في "منتجع ميشن إن" في هاواي، محققًا 68 ضربة، أربع ضربات تحت المعدل.