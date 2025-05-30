الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - الولد سرّ أبيه .. ابن تايجر وودز يتألق

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - الولد سرّ أبيه .. ابن تايجر وودز يتألق
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-05-29 | 23:45
فيديو - الولد سرّ أبيه .. ابن تايجر وودز يتألق

تمكن من تحقيق فوزه الأول في بطولة جمعية الجولف الأميركية للشباب

مثل الأب، مثل الابن، حيث تمكن تشارلز وودز، ابن تايجر وودز، من تحقيق فوزه الأول في بطولة جمعية الجولف الأميركية للشباب، التي أُقيمت في ملعب "ستريم سونغ ريزورت بلاك كورس" في بولينغ غرين (فلوريدا).
يبلغ تشارلز وودز من العمر 16 عامًا، وقد شارك في خامس بطولة له، وهو  بدأ اليوم الأخير متأخرًا بضربة واحدة عن لوك كولتون، ثم أنهى الجولة برصيد 66 ضربة (ست ضربات تحت المعدل) والتي رفعته إلى المركز الأول في الترتيب (201 ضربة و15 تحت المعدل).
وقال تشارلز وودز "مجرد أن أتمكن من قول إنني فزت ببطولة هو أمر لا يصدق، وأنني قدمت أداء جيد تحت ضغط كبير، هو أمر بالغ الأهمية لمستقبلي، لم أكن أستطيع قول ذلك من قبل، ولكن الآن بعد أن أستطيع، فهذا تقدم كبير لحالتي الذهنية."
حتى الآن، كان تشارلز وودز قد شارك في خمس نسخ سابقة من بطولة "PNC Championship" بجانب والده تايجر وودز، وهي بطولة تربط الآباء بالأبناء. 
في عام 2022، أنهى الجولة النهائية من "بطولة الجولف الوطنية للشباب نوتاه بيغاي الثالث" في "منتجع ميشن إن" في هاواي، محققًا 68 ضربة، أربع ضربات تحت المعدل. 



فيديو - الولد سرّ أبيه .. ابن تايجر وودز يتألق

رياضة

رياضات متنوعة

تشارلز وودز

تايجر وودز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - إنجاز تاريخي للغولف اللبناني ولبنان
فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - إنجاز تاريخي للغولف اللبناني ولبنان
23:48

فيديو - إنجاز تاريخي للغولف اللبناني ولبنان

متفوقة على أفضل اللاعبات من سائر دول العالم في فئة تحت ١٨ سنة

23:48

فيديو - إنجاز تاريخي للغولف اللبناني ولبنان

متفوقة على أفضل اللاعبات من سائر دول العالم في فئة تحت ١٨ سنة

فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب
2025-05-29

فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب

بدأت رياضة تصادمية مثيرة للجدل في اكتساب شهرة

2025-05-29

فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب

بدأت رياضة تصادمية مثيرة للجدل في اكتساب شهرة

الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب .. وُجدت جثته قرب النهر
2025-05-29

الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب .. وُجدت جثته قرب النهر

يبلغ من العمر 18 عاما وهو اختفى لأكثر من أسبوع

2025-05-29

الإعلان عن وفاة اللاعب الشاب .. وُجدت جثته قرب النهر

يبلغ من العمر 18 عاما وهو اختفى لأكثر من أسبوع

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025