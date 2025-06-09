فيديو - دفاليشفيلي يخنق أومالي ويقفز نحو الرئيس ترامب

The man continues to DOMINATE 💪@MerabDvalishvil gets the submission in round 2 to retain the bantamweight title! #UFC316 pic.twitter.com/0is9Lqt2nK — UFC (@ufc) June 8, 2025 Every UFC Champion pays their respects to the real champion, President Donald J Trump. I love this ❤️



pic.twitter.com/axHu0bpOOy — MAGA Voice (@MAGAVoice) June 8, 2025

احتفظ المقاتل الجورجي ميراب دفاليشفيلي بحزام منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) لوزن الذبابة، بتغلبه على متحدّيه الأميركي شون أومالي، في النزال الذي جمعهما فجر أمس الأحد، ضن بطولة (UFC 316) التي جرت في نيويورك.وانقض دفاليشفيلي على متحديه أومالي في نهاية الجولة الثالثة، وأجبره على الاستسلام مستخدماً حركة الخنق، ثم قفز من فوق القفص لمصافحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان موجوداً، والتحدث إليه والتقاط صورة معه.وكان دفاليشفيلي انتزع حزام البطولة من أومالي في أيلول – سبتمبر 2024، ثم دافع عنه بنجاح أمام متحديه الروسي عمر نورمحمدوف في كانون الثاني - يناير 2025.وحقق دفاليشفيلي، 34 عاماً، انتصاره العشرين في مسيرته الاحترافية مقابل أربع هزائم، فيما لقي أومالي، 30 عاماً، الهزيمة الثانية توالياً، والثالثة عموماً مقابل 18 انتصاراً.