المقاتل الإيراني الشهير يعود الى طهران لمقاتلة إسرائيل

يتواجد المقاتل الإيراني حاليا في روسيا ويحمل جنسيتها

من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الإيراني محمد هيباتي، المعروف باسم "الداغستاني الفارسي"، لاعب الفنون القتالية المختلطة، قراره العودة إلى إيران للدففاع عن بلاده، التي تخوض حرباً مع الكيان الصهيوني.

ويتواجد المقاتل الإيراني حاليا في روسيا، ويحمل جنسيتها، وقد أعرب عن غضبه من الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت إيران، وقال "قبل ساعة، لقي حوالي عشرين طفلا بريئا حتفهم تحت الأنقاض في بلدنا، أطلب من الجميع أن يفتحوا أعينهم ويتعاملوا مع هذا الأمر بجدية".

وأضاف "ليس لدي أي علاقة مع الحرس الثوري أو أي قوات تابعة للحكومة الإيرانية، لكن إيران وشعبها الآن في خطر حقيقي، يجب أن نقف جميعا معا لمواجهة العدو، وعلينا حماية حياتنا وكرامتنا وقادتنا، وهدف هؤلاء الشياطين هو تقسيم إيران وتدميرها، وليس فقط الإطاحة بحكومتها".

وقال "سنبقى معا وندافع عن وطننا، أعلم أن هناك مشكلات داخل الحكومة تقلق الكثيرين، لكن اليوم حياة شعبنا على المحك، ويجب أن نتحد لمواجهة العدو".

وختم المقاتل البالغ 35 عاماً "نحن أقوياء معا، إن شاء الله، سنعاقبهم جميعا، وسيكون هذا نصرنا، وسأعود إلى الوطن لمساعدة الشعب، سأغادر في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، إيران قوية، وروسيا قوية".







