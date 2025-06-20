"العربية المفتوحة" كرمت الرياضيين برعاية الوزيرة بيرقداريان

خلال حفل اقامته برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان

كرمت الجامعة العربية المفتوحة الرياضيين وطلابها المتفوقين في بطولات لبنان الجامعية، خلال حفل اقامته برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان، في فندق موفنبيك الروشة.

حفل حاشد تقدمته راعية الحدث، رئيسة الجامعة الدكتورة يارا عبدالله، رؤساء واعضاء إتحادات رياضية وشخصيات رياضية بارزة و ممثلو الاجهزة الامنية.

رحب رئيس قسم الرياضة في الجامعة المهندس زكريا شرارة ببايرقداريان والفاعليات الرياضية الحاضرة، منوهاً بالدعم الذي تقدمه ادارة الجامعة العربية المفتوحة لرياضييها، والذي اثمر سلسلة انجازات في البطولات التي ينظمها الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات وبمختلف الالعاب، علماً ان العديد منهم يمثل اندية النخبة في لبنان.

ورحبت رئيسة الجامعة الدكتورة يارا عبد الله بوزيرة الشباب والرياضة وبالرياضيين اداريين ولاعبين، وثمنت الانجازات التي حققتها الجامعة العربية المفتوحة في البطولات التي ينظمها الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات، منوهة بالتطور الكبير التي بلغته ادارة الرياضة في الجامعة، رغم الفترة الزمنية القصيرة التي مرت على تأسيسها، شاكرة للإعلام الرياضي مواكبته ما يشكل حافزاً كبيراً لهم.

ونوهت بيرقداريان في كلمتها بنشاط الرياضة الجامعية خاصة انه يجمع ما بين التحصيل العلمي والسعي وراء التألق في ميادين الرياضة، كاشفة انها تسعى للعديد من المبادرات الكفيلة بدعم الحركة الرياضية وتفعيل دورها.

والقى ايلي عازوري كلمة الطلاب، مثنياً على الدعم والمبادرات المحفزة التي توفرها ادارة الجامعة العربية المفتوحة لطلابها، في سبيل تحقيق ما يلبي تطلعاتهم.

وجرى بعدها تكريم الرياضيين، حيث اختير الحارس هادي كنج رياضي العام، حيث لفت شرارة ان الاختيار جاء وفق معيارين وهما التألق الرياضي المتلازم مع التفوق الاكاديمي، كما اختير حسين حمية كافضل لاعب في كرة الصالات، محمد شحرور في كرة القدم، هادي دويك في الميني فوتبول، عارف عثمان في كرة السلة وحسين تمساح كافضل حارس.





