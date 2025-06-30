فيديو - "يامال البورمي" يكتسح فنون القتال ويتحدّى اللقب

JOSHUA VAN BEATS BRANDON ROYVAL IN ONE OF THE BEST FIGHTS OF THE YEAR SO FAR 👏



His second UFC victory in the last three weeks 🔥 #UFC317 pic.twitter.com/xZRrqxpLdp — ESPN (@espn) June 29, 2025

تُعدّ الموهبة المبكرة في أي رياضة أمرا يستحق الإعجاب، وهو ما أكّده جوشوا فان، الذي اكتسح أجواء فنون القتال المختلطة عموماً، ووزن الذبابة خصوصا.ويشبه النجم البورمي إلى حد بعيد لامين يامال، نجم كرة القدم في برشلونة، وتحديداً لجهة الصعود الصاروخي، في ساحةٍ لا ينجح فيها الكثيرون في التميز بهذه السن المبكرة.وكان فان، المولود عام 2001، أحد طرفي أول نزال في تاريخ UFC يجمع بين مقاتلين من مواليد القرن الحادي والعشرين.وبالأمس، حقق فان المفاجأة الأكبر في مسيرته، حين هزم براندون رويفال، المصنّف الأول في فئة وزن الذبابة، ليؤمّن النزال الأهم في حياته، حيث سيكون البورمي هو المتحدي المقبل على اللقب لدى منظمة (UFC).