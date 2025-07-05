فيديو - المصري يُجبر منافسه الإيطالي على الاستسلام خنقاً

TRIANGLE IN THE FIRST ROUND!



The 2024 @PFLMENA Welterweight World Champion Omar El Dafrawy starts off his 2025 with another impressive performance! 🐍#PFLMENA pic.twitter.com/L21SPG4UG3 — PFL (@PFLMMA) July 4, 2025

دفع المقاتل المصري عمر الدفراوي، منافسه الإيطالي دانييلي ميشيلي، الى الاستسلام في النزال الذي جمعهما ضمن النسخة الثانية من دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PFL MENA 2) التي جرت السعودية .وتمكن الدفراوي، وهو بطل وزن المتوسط الخفيف من الفوز على المقاتل الإيطالي، وصيف بطولة ، مستخدماً حركة الخنق المثلث بالقدمين، في الجولة الأولى للنزال.وحقق الدفراوي الرابع عشر في مسيرته مقابل خمس هزائم، فيما مني ميشيلي بالهزيمة السابعة مقابل ثلاثة عشر فوزاً.