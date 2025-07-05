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فيديو - المصري يُجبر منافسه الإيطالي على الاستسلام خنقاً

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فيديو - المصري يُجبر منافسه الإيطالي على الاستسلام خنقاً
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رياضات متنوعة

2025-07-05 | 03:48
فيديو - المصري يُجبر منافسه الإيطالي على الاستسلام خنقاً

ضمن دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دفع المقاتل المصري عمر الدفراوي، منافسه الإيطالي دانييلي ميشيلي، الى الاستسلام في النزال الذي جمعهما ضمن النسخة الثانية من دوري المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PFL MENA 2) التي جرت العاصمة السعودية الرياض.
وتمكن الدفراوي، وهو بطل وزن المتوسط الخفيف من الفوز على المقاتل الإيطالي، وصيف بطولة أوروبا، مستخدماً حركة الخنق المثلث بالقدمين، في الجولة الأولى للنزال.
وحقق الدفراوي انتصاره الرابع عشر في مسيرته مقابل خمس هزائم، فيما مني ميشيلي بالهزيمة السابعة مقابل ثلاثة عشر فوزاً.



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