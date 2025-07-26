فيديو - ترامب مودّعاً هوجان .. كان رمزا لشعار لنجعل أميركا عظيمة

🚨 Trump just gave another BEAUTIFUL tribute to Hogan



“He was a great man, an incredible showman, a really a great friend — and he was a great friend to MAGA!”🇺🇸



“He was a physical specimen... I've watched him lift 350 lb. men over his and throw them out of the ring.” pic.twitter.com/zT6AN2CQYF — Nick Sortor (@nicksortor) July 25, 2025

علّق الرئيس الأميركي على رحيل هالك ، أيقونة شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE).وقال ترامب لوسائل الاعلام، وكتب عبر منصة إكس "فقدنا صديقا عزيزا، كان هالك هوجان رمزا لشعار لنجعل أميركا عظيمة من جديد، بمعنى الكلمة".وأضاف "هوجان كان قويا وصلبا وذكيا وكان خطابه في المؤتمر الجمهوري من أبرز الأحداث. لقد أسعد جمهوره حول وكان تأثيره الثقافي هائلا، نتقدم إلى زوجته سكاي وعائلته بأحر التعازي والمواساة سيفتقده الجميع بشدة".وكان هوجان، الذي رحل عن 71 عاماً، واسمه الحقيقي بوليا، أحد أبرز عناصر الجذب في أول مسابقة "راسلمينيا" عام 1985، كما كان حاضرا بقوة لسنوات، وتوج بستة ألقاب ودخل قاعة مشاهير اتحاد مصارعة المحترفين عام 2008.