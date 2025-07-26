فيديو - ترامب مودّعاً هوجان .. كان رمزا لشعار لنجعل أميركا عظيمة

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب
على رحيل هالك هوجان
، أيقونة شركة المصارعة العالمية الترفيهية (WWE).
وقال ترامب لوسائل الاعلام، وكتب عبر منصة إكس "فقدنا صديقا عزيزا، كان هالك هوجان رمزا لشعار لنجعل أميركا عظيمة من جديد، بمعنى الكلمة".
وأضاف "هوجان كان قويا وصلبا وذكيا وكان خطابه في المؤتمر الجمهوري من أبرز الأحداث. لقد أسعد جمهوره حول العالم
وكان تأثيره الثقافي هائلا، نتقدم إلى زوجته سكاي وعائلته بأحر التعازي والمواساة سيفتقده الجميع بشدة".
وكان هوجان، الذي رحل عن 71 عاماً، واسمه الحقيقي تيري
بوليا، أحد أبرز عناصر الجذب في أول مسابقة "راسلمينيا" عام 1985، كما كان حاضرا بقوة لسنوات، وتوج بستة ألقاب ودخل قاعة مشاهير اتحاد مصارعة المحترفين عام 2008.