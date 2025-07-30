الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-07-30 | 00:49
الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان

اختُتمت منافسات بطولة لبنان للدرجة الأولى والثانية للرجال والسيدات

اختُتمت منافسات بطولة لبنان للدرجة الأولى والثانية للرجال والسيدات في الملاكمة بحضور رئيس الإتحاد اللبناني بلال نور الدين، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية سامي قبلاوي، وعضو الإتحاد أحمد المصري والسيدان علي خليل وسمير سعد رئيس لجنة المراقبة.
أشرف على إدارة المباريات ولجنة التحكيم بقيادة الحكم الدولي سمير سعد، ونخبة من الحكام: أسامة غلاييني، عباس طحان، شادي طوبيا، نادية عليان، حسن ناصيف، سامي أبي راشد، وحسن موسى ومذيع البطولة السيد خضر سعد وضيف الشرف رئيس لجنة الحكام في الإتحاد القطري للملاكمة بسام إبراهيم.
شهدت البطولة التي أدارها إيهاب حمدان مستويات فنية عالية، وأجواءً تنافسية حماسية، وسط حضور جماهيري غفير من عشاق اللعبة، وجاءت النتائج النهائية للأندية على الشكل التالي:

بطولة لبنان للدرجة الأولى - رجال
نادي الجيش
نادي BBC
النادي الشعبي

بطولة لبنان للدرجة الثانية - رجال
نادي شوغن
نادي BBC 
نادي البشارة

بطولة لبنان للدرجة الثانية - سيدات
نادي الدفاع
نادي شوغن
نادي تيتانيوم



مقالات ذات صلة

الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها
2025-06-05

الاتحاد الدولي للملاكمة يعتذر من إيمان خليف والرئيس يُكرّمها

منتخب لبنان لكرة القدم للأشبال يحرز بطولة أرمينيا التطويرية
2025-05-12

منتخب لبنان لكرة القدم للأشبال يحرز بطولة أرمينيا التطويرية

نجاة سبّاحة روسيّة من الموت خلال بطولة العالم
2025-07-19

نجاة سبّاحة روسيّة من الموت خلال بطولة العالم

إسبانيا وبلجيكا تعادلان رقما قياسيا في بطولة أوروبا للسيدات في مباراة تاريخية
2025-07-08

إسبانيا وبلجيكا تعادلان رقما قياسيا في بطولة أوروبا للسيدات في مباراة تاريخية

الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان

رياضة

رياضات متنوعة

بلال نور الدين

سامي قبلاوي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لاعب سابق قتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وانتحر
هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

تسبب بانتحار رياضي بعدما قتل 4: ما هو الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)؟
00:55

تسبب بانتحار رياضي بعدما قتل 4: ما هو الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)؟

بعد إطلاق نار قتل خلاله أربعة أشخاص بينهم شرطي

00:55

تسبب بانتحار رياضي بعدما قتل 4: ما هو الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)؟

بعد إطلاق نار قتل خلاله أربعة أشخاص بينهم شرطي

هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع
2025-07-29

هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع

برزت تساؤلات كثيرة حول مصير ثروته

2025-07-29

هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع

برزت تساؤلات كثيرة حول مصير ثروته

اخترنا لك
تسبب بانتحار رياضي بعدما قتل 4: ما هو الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)؟
00:55
فيديو - لاعب سابق قتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وانتحر
00:54
هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع
2025-07-29
محمدوف يتغلب على فقدان البصر ويواصل تألقه في الحلبة
2025-07-28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025