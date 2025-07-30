الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان

اختُتمت منافسات للدرجة الأولى والثانية للرجال والسيدات

اختُتمت منافسات للدرجة الأولى والثانية للرجال والسيدات في الملاكمة بحضور رئيس الإتحاد اللبناني بلال ، ونائب رئيس ، وعضو الإتحاد المصري والسيدان علي خليل وسمير سعد رئيس .

أشرف على إدارة المباريات ولجنة التحكيم بقيادة الحكم الدولي سمير سعد، ونخبة من : أسامة غلاييني، عباس طحان، شادي طوبيا، نادية عليان، حسن ناصيف، سامي أبي راشد، وحسن ومذيع البطولة السيد خضر سعد وضيف الشرف رئيس في الإتحاد القطري للملاكمة بسام إبراهيم.

شهدت البطولة التي أدارها إيهاب حمدان مستويات فنية عالية، وأجواءً تنافسية حماسية، وسط حضور جماهيري غفير من عشاق اللعبة، وجاءت النتائج النهائية للأندية على الشكل التالي:



بطولة للدرجة الأولى - رجال

نادي الجيش

نادي BBC

النادي



بطولة لبنان للدرجة الثانية - رجال

نادي شوغن

نادي BBC

نادي البشارة



بطولة لبنان للدرجة الثانية - سيدات

نادي الدفاع

نادي شوغن

نادي تيتانيوم







