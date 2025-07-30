الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان

اختُتمت منافسات بطولة لبنان
للدرجة الأولى والثانية للرجال والسيدات في الملاكمة بحضور رئيس الإتحاد اللبناني بلال نور الدين
، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية سامي قبلاوي
، وعضو الإتحاد أحمد
المصري والسيدان علي خليل وسمير سعد رئيس لجنة المراقبة
.
أشرف على إدارة المباريات ولجنة التحكيم بقيادة الحكم الدولي سمير سعد، ونخبة من الحكام
: أسامة غلاييني، عباس طحان، شادي طوبيا، نادية عليان، حسن ناصيف، سامي أبي راشد، وحسن موسى
ومذيع البطولة السيد خضر سعد وضيف الشرف رئيس لجنة الحكام
في الإتحاد القطري للملاكمة بسام إبراهيم.
شهدت البطولة التي أدارها إيهاب حمدان مستويات فنية عالية، وأجواءً تنافسية حماسية، وسط حضور جماهيري غفير من عشاق اللعبة، وجاءت النتائج النهائية للأندية على الشكل التالي:
بطولة لبنان
للدرجة الأولى - رجال
نادي الجيش
نادي BBC
النادي الشعبي
بطولة لبنان للدرجة الثانية - رجال
نادي شوغن
نادي BBC
نادي البشارة
بطولة لبنان للدرجة الثانية - سيدات
نادي الدفاع
نادي شوغن
نادي تيتانيوم