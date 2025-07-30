الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

تسبب بانتحار رياضي بعدما قتل 4: ما هو الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تسبب بانتحار رياضي بعدما قتل 4: ما هو الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)؟
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-07-30 | 00:55
تسبب بانتحار رياضي بعدما قتل 4: ما هو الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)؟

بعد إطلاق نار قتل خلاله أربعة أشخاص بينهم شرطي

بعد إطلاق نار قتل خلاله ما لا يقل عن أربعة أشخاص - بينهم شرطي - كان شين ديفون تامورا، المسلّح الذي انتحر صباح أمس الثلاثاء، يحمل رسالة وداع في جيبه، حيث كتب معتذراً "أنا آسف، آسف على كل شيء".
وأفادت شبكة CNN، أن تامورا كان لاعب كرة قدم أميركية سابق في المرحلة الثانوية بمنطقة غرناطة هيلز (كاليفورنيا)، وقد عبّر في رسالة الوداع عن استيائه من دوري كرة القدم الأميركية (NFL) ومن العواقب الصحية التي عانى منها بسبب هذه الرياضة.
وفي مذكرة الانتحار التي وُجدت في جيبه، زعم اللاعب السابق أنه عانى من الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن  (ETC)وهو مرض دماغي مرتبط بإصابات الرأس المتكررة، كما طلب أن تتم دراسة دماغه، وكتب " لا يمكنك مواجهة الـNFL، فسوف يسحقونك".
الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن  (ETC)هو مرض دماغي تنكّسي يظهر عادة بعد سنوات من التعرّض المتكرّر لإصابات الرأس، سواء كانت ارتطامات قوية أو ارتجاجات متكررة، حتى لو لم تكن كل إصابة خطيرة بحد ذاتها.
وينتج هذا المرض كما ذكرنا من إصابات الرأس المتكررة، كما يحدث في الرياضات العنيفة مثل كرة القدم الأميركية أو الملاكمة أو المصارعة أو الهوكي، أو من التعرض لارتجاجات متكررة دون فترة نقاهة كافية، أو من الصدمة الدماغية المزمنة لدى بعض العسكريين أو العاملين في بيئات عالية الخطورة.
تتطور الأعراض بشكل تدريجي، وقد تظهر بعد سنوات من توقف النشاط الرياضي، من خلال مشاكل معرفية (ضعف الذاكرة، صعوبة التركيز، وتدهور القدرة على التفكير المنطقي) أو اضطرابات نفسية وسلوكية (اكتئاب، قلق، اندفاعية، عدوانية، وتغيرات مزاجية حادة).
كما تظهر من خلال مشاكل حركية (رعشات، تيبّس، صعوبة في التوازن بما يشبه أعراض مرض باركنسون) أو أفكار انتحارية تم توثيقها في عدة حالات لنجوم رياضة سابقين.
وظهرت حالات كثيرة بين لاعبي كرة القدم الأميركية والملاكمة والرجبي، ما دفع اتحادات رياضية كبرى لوضع قواعد صارمة للوقاية من إصابات الرأس.



مقالات ذات صلة

إصابة سلمان خان بمرض مزمن وهذا ما كشفه عن وضعه الصحي
2025-06-24

إصابة سلمان خان بمرض مزمن وهذا ما كشفه عن وضعه الصحي

صفاء سلطان تكشف تفاصيل مرضها المزمن وتدمع بسبب صبحي عطري: ارحمونا
2025-05-04

صفاء سلطان تكشف تفاصيل مرضها المزمن وتدمع بسبب صبحي عطري: ارحمونا

فنان شهير يتعرض لجلطة دماغية للمرة الثانية
2025-05-24

فنان شهير يتعرض لجلطة دماغية للمرة الثانية

فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب
2025-05-29

فيديو - رياضة جديدة تثير الجدل وتتسبب بوفاة شاب

تسبب بانتحار رياضي بعدما قتل 4: ما هو الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)؟

رياضة

رياضات متنوعة

شين ديفون تامورا

كرة القدم الأميركية

NFL

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لاعب سابق قتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وانتحر

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان
00:49

الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان

اختُتمت منافسات بطولة لبنان للدرجة الأولى والثانية للرجال والسيدات

00:49

الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان

اختُتمت منافسات بطولة لبنان للدرجة الأولى والثانية للرجال والسيدات

هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع
2025-07-29

هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع

برزت تساؤلات كثيرة حول مصير ثروته

2025-07-29

هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع

برزت تساؤلات كثيرة حول مصير ثروته

اخترنا لك
فيديو - لاعب سابق قتل أربعة أشخاص بينهم شرطي وانتحر
00:54
الاتحاد اللبناني للملاكمة اختتم بطولة لبنان
00:49
هالك هوجان يترك ثروة تُنذر بصراع قضائي واسع
2025-07-29
محمدوف يتغلب على فقدان البصر ويواصل تألقه في الحلبة
2025-07-28

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025