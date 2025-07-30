تسبب بانتحار رياضي بعدما قتل 4: ما هو الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)؟

❗️🚨🇺🇸 - Shane Devon Tamura, 27, from Las Vegas, identified as the suspect in the Midtown shooting at 345 Park Avenue.



He killed five, including an NYPD officer, and six in the 44-story building housing Blackstone and NFL headquarters.



Armed with an AR-style… pic.twitter.com/PxZSNQHa8q — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 29, 2025

بعد إطلاق نار قتل خلاله ما لا يقل عن أربعة أشخاص - بينهم شرطي - كان شين تامورا، المسلّح الذي انتحر أمس الثلاثاء، يحمل رسالة وداع في جيبه، حيث كتب معتذراً "أنا آسف، آسف على كل شيء".وأفادت شبكة CNN، أن تامورا كان لاعب كرة قدم أميركية سابق في المرحلة الثانوية بمنطقة غرناطة هيلز (كاليفورنيا)، وقد عبّر في رسالة الوداع عن استيائه من دوري كرة القدم الأميركية (NFL) ومن العواقب الصحية التي عانى منها بسبب هذه الرياضة.وفي مذكرة الانتحار التي وُجدت في جيبه، زعم اللاعب السابق أنه عانى من الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)وهو مرض دماغي مرتبط بإصابات الرأس المتكررة، كما طلب أن تتم دراسة دماغه، وكتب " لا يمكنك مواجهة الـNFL، فسوف يسحقونك".الاعتلال الدماغي الرضّي المزمن (ETC)هو مرض دماغي تنكّسي يظهر عادة بعد سنوات من التعرّض المتكرّر لإصابات الرأس، سواء كانت ارتطامات قوية أو ارتجاجات متكررة، حتى لو لم تكن كل إصابة خطيرة بحد ذاتها.وينتج هذا المرض كما ذكرنا من إصابات الرأس المتكررة، كما يحدث في الرياضات العنيفة مثل كرة القدم الأميركية أو الملاكمة أو المصارعة أو الهوكي، أو من التعرض لارتجاجات متكررة دون فترة نقاهة كافية، أو من الصدمة الدماغية المزمنة لدى بعض العسكريين أو العاملين في بيئات عالية الخطورة.تتطور الأعراض بشكل تدريجي، وقد تظهر بعد سنوات من توقف النشاط الرياضي، من خلال مشاكل معرفية (ضعف الذاكرة، صعوبة التركيز، وتدهور القدرة على التفكير المنطقي) أو اضطرابات نفسية وسلوكية (اكتئاب، قلق، اندفاعية، عدوانية، وتغيرات مزاجية حادة).كما تظهر من خلال مشاكل حركية (رعشات، تيبّس، صعوبة في التوازن بما يشبه أعراض مرض باركنسون) أو أفكار انتحارية تم توثيقها في عدة حالات لنجوم رياضة سابقين.وظهرت حالات كثيرة بين لاعبي كرة القدم الأميركية والملاكمة والرجبي، ما دفع اتحادات رياضية كبرى لوضع قواعد صارمة للوقاية من إصابات الرأس.