فيديو - إسلام ماخاتشيف يحصد لقبين في فئتين

فيديو - إسلام ماخاتشيف يحصد لقبين في فئتين
رياضات متنوعة

2025-11-16 | 03:34
فيديو - إسلام ماخاتشيف يحصد لقبين في فئتين

أول روسي يحمل لقبين في فئتين لدى منظمة (UFC)

أصبح إسلام ماخاتشيف، أول روسي يحمل لقبين في فئتين لدى منظمة (UFC)، بعد أن تغلب على الأسترالي جاك ديلا مادالينا، حامل لقب وزن الوسط، في أبرز نزالات حدث (UFC322) الذي أقيم في مدينة نيويورك.
وحقق ماخاتشيف، البالغ من العمر 34 عاما، أربع انتصارات ناجحة في دفاعه عن لقب الوزن الخفيف، وبات يملك 28 فوزا وخسارة واحدة جاءت أمام أدريانو مارتينز في تشرين الأول - أكتوبر 2015.
وجمع النزال أساليب قتالية متباينة أثارت جدلا واسعا بين خبراء اللعبة خاصة بعد خسارة ديلا مادالينا أمام الفلسطيني – الأميركي بلال محمد في وقت سابق هذا العام.


فيديو - إسلام ماخاتشيف يحصد لقبين في فئتين

Aljadeed
