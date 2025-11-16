فيديو - إسلام ماخاتشيف يحصد لقبين في فئتين

ISLAM MAKHACHEV HAS DONE IT 😱 🏆



AN OUTSTANDING PERFORMANCE FROM MAKHACHEV TO BECOME THE NEW UFC WELTERWEIGHT CHAMPION 👏 #UFC322 pic.twitter.com/U1KNN4WI0r — ESPN (@espn) November 16, 2025

أصبح إسلام ماخاتشيف، أول روسي يحمل لقبين في فئتين لدى منظمة (UFC)، بعد أن تغلب على جاك ديلا مادالينا، حامل لقب وزن الوسط، في أبرز نزالات حدث (UFC322) الذي أقيم في .وحقق ماخاتشيف، البالغ من العمر 34 عاما، أربع انتصارات ناجحة في دفاعه عن لقب الوزن الخفيف، وبات يملك 28 فوزا وخسارة واحدة جاءت أمام أدريانو مارتينز في تشرين الأول - أكتوبر 2015.وجمع النزال أساليب قتالية متباينة أثارت جدلا واسعا بين خبراء اللعبة خاصة بعد خسارة ديلا مادالينا أمام الفلسطيني – الأميركي بلال في وقت سابق هذا العام.