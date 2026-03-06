موقف مذهل: باعت ميداليتها في المزاد لأجل طفل فأعادها المشتري اليها

في واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرا في عالم الرياضة، قامت الرامية ماريا أندرييتشيك، الحاصلة على الميدالية الفضية الأولمبية في رمي الرمح في أولمبياد 2020، بعرض ميداليتها في مزاد خيري من أجل إنقاذ حياة طفل يعاني من عيب خطير في القلب، ويحتاج إلى عملية جراحية مكلفة.

المبادرة الإنسانية لاقت صدى واسعاً، حيث تم بيع الميدالية في المزاد لجمع الأموال اللازمة للعملية، لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ تأثر المشتري كثيراً بتصرف أندرييتشيك النبيل، فقرر إعادة الميدالية إليها بعد إتمام عملية الشراء، تقديراً لتضحيتها.

وبهذين الموقفين، تحولت الميدالية من مجرد إنجاز إلى رمز للإنسانية والتضامن، مؤكدة أن بعض الانتصارات الحقيقية لا تتحقق فوق منصة التتويج، بل في المواقف التي تغيّر حياة الآخرين.







