عاجل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصدنا عمليات إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة جنوب إسرائيل
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
مناشدة لتوجه الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى منطقة النبي شيت لمساعدة العائلات العالقة نتيجة الغارات المكثفة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
12 o
AlJadeedTv
البقاع
2 o
AlJadeedTv
الجنوب
11 o
AlJadeedTv
الشمال
10 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
10 o
AlJadeedTv
كسروان
14 o
AlJadeedTv
متن
14 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

موقف مذهل: باعت ميداليتها في المزاد لأجل طفل فأعادها المشتري اليها

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
موقف مذهل: باعت ميداليتها في المزاد لأجل طفل فأعادها المشتري اليها
A-
A+

رياضات متنوعة

2026-03-06 | 00:37
موقف مذهل: باعت ميداليتها في المزاد لأجل طفل فأعادها المشتري اليها

في واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرا في عالم الرياضة

في واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرا في عالم الرياضة، قامت الرامية البولندية ماريا أندرييتشيك، الحاصلة على الميدالية الفضية الأولمبية في رمي الرمح في أولمبياد طوكيو 2020، بعرض ميداليتها في مزاد خيري من أجل إنقاذ حياة طفل يعاني من عيب خطير في القلب، ويحتاج إلى عملية جراحية مكلفة.
المبادرة الإنسانية لاقت صدى واسعاً، حيث تم بيع الميدالية في المزاد لجمع الأموال اللازمة للعملية، لكن القصة لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ تأثر المشتري كثيراً بتصرف أندرييتشيك النبيل، فقرر إعادة الميدالية إليها بعد إتمام عملية الشراء، تقديراً لتضحيتها.
وبهذين الموقفين، تحولت الميدالية من مجرد إنجاز رياضي إلى رمز للإنسانية والتضامن، مؤكدة أن بعض الانتصارات الحقيقية لا تتحقق فوق منصة التتويج، بل في المواقف التي تغيّر حياة الآخرين.



مقالات ذات صلة

فيديو - طفل مشجع ليوفنتوس يتلقى قميص إنتر ميلان كهدية عيد الميلاد وردة فعله مذهلة
2025-12-26

فيديو - طفل مشجع ليوفنتوس يتلقى قميص إنتر ميلان كهدية عيد الميلاد وردة فعله مذهلة

فيديو - برينتفورد يقدّم درسا في الإنسانية بعد موقف مؤثر مع طفل
2025-12-17

فيديو - برينتفورد يقدّم درسا في الإنسانية بعد موقف مؤثر مع طفل

كأس العرب - تأجيل مباراة السعودية والامارات لأجل غير مُسمّى
2025-12-18

كأس العرب - تأجيل مباراة السعودية والامارات لأجل غير مُسمّى

موقف مذهل: باعت ميداليتها في المزاد لأجل طفل فأعادها المشتري اليها

رياضة

رياضات متنوعة

ماريا أندرييتشيك

أولمبياد طوكيو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - بايلز تقدم بونماتي لجائزة "لوريوس" العالمية 2026

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - بايلز تقدم بونماتي لجائزة "لوريوس" العالمية 2026
2026-03-04

فيديو - بايلز تقدم بونماتي لجائزة "لوريوس" العالمية 2026

حظيت النجمة الإسبانية بتقديم خاص من أسطورة الجمباز الأميركية

2026-03-04

فيديو - بايلز تقدم بونماتي لجائزة "لوريوس" العالمية 2026

حظيت النجمة الإسبانية بتقديم خاص من أسطورة الجمباز الأميركية

فيديو - اكتسح منافسه وحصد ١٠٠ الف دولار في جولتين
2026-03-02

فيديو - اكتسح منافسه وحصد ١٠٠ الف دولار في جولتين

في النزال الذي جمعهما امس الأحد في المكسيك

2026-03-02

فيديو - اكتسح منافسه وحصد ١٠٠ الف دولار في جولتين

في النزال الذي جمعهما امس الأحد في المكسيك

فيديو - كادت متزلجة تقع من ارتفاع 400 متراً، ولكن
2026-02-27

فيديو - كادت متزلجة تقع من ارتفاع 400 متراً، ولكن

وقعت حادثة كادت تكون قاتلة

2026-02-27

فيديو - كادت متزلجة تقع من ارتفاع 400 متراً، ولكن

وقعت حادثة كادت تكون قاتلة

اخترنا لك
فيديو - بايلز تقدم بونماتي لجائزة "لوريوس" العالمية 2026
2026-03-04
فيديو - اكتسح منافسه وحصد ١٠٠ الف دولار في جولتين
2026-03-02
فيديو - كادت متزلجة تقع من ارتفاع 400 متراً، ولكن
2026-02-27
حركة يدّ تحرم الفائز لقبه وتمنحه للوصيف
2026-02-24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026