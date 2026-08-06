فيديو - أميركا تحطّم الرقم العالمي في التتابع المختلط

🥇 رقم قياسي عالمي جديد! تحطم رقم بطولة العالم لألعاب القوى للشباب في سباق التتابع المختلط 4×400 متر، وتتوج بالميدالية الذهبية. pic.twitter.com/5Jzo2iuSev — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 6, 2026

حطّم المنتخب الأميركي الرقم القياسي العالمي لفئة تحت 20 عامًا في سباق التتابع المختلط 4×400 متر، بعدما توّج بالميدالية الذهبية في لألعاب القوى تحت 20 عامًا، المقامة على ملعب "هايوارد فيلد" في ولاية أوريغون الأميركية.وأنهى الرباعي المؤلف من جوشوا شيلتون وتايلور نيكول أوفرتون وجايلن هانتر وأوليفيا هاريس السباق بزمن بلغ 3:15.31 دقائق، محققًا أسرع توقيت في تاريخ هذه الفئة، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير الأميركية التي حضرت منافسات الافتتاحي.وتفوّق المنتخب الأميركي بفارق يزيد على ثانيتين على الرقم السابق، البالغ 3:17.69 دقائق، الذي سجّله فريق أميركي أيضًا خلال بطولة تحت 20 عامًا في الكولومبية عام 2022.وفرض أصحاب سيطرتهم على السباق منذ مراحله الأولى، قبل أن يحافظوا على تقدّمهم حتى خط النهاية، ليحصدوا أولى ذهبياتهم في البطولة بأداء قياسي.وتُقام النسخة الـ21 من بطولة العالم تحت 20 عامًا في أوريغون بين 5 و9 آب - ، بمشاركة أبرز المواهب الصاعدة في ألعاب القوى العالمية.