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قراصنة يهدّدون بكشف بيانات لاعبي نادٍ فرنسي

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قراصنة يهدّدون بكشف بيانات لاعبي نادٍ فرنسي
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رياضات متنوعة

2026-08-06 | 19:29
قراصنة يهدّدون بكشف بيانات لاعبي نادٍ فرنسي

تعرّض نادي ستاد فرنسيه، أحد أبرز أندية الرغبي في فرنسا، لهجوم إلكتروني تبنّته مجموعة القرصنة "Qilin"

تعرّض نادي ستاد فرنسيه، أحد أبرز أندية الرغبي في فرنسا، لهجوم إلكتروني تبنّته مجموعة القرصنة "Qilin"، التي طالبت النادي بدفع فدية قبل 15 آب - أغسطس، مهدّدة بنشر بيانات حساسة استولت عليها خلال الاختراق.
وظهر النادي الباريسي، الذي بلغ نصف نهائي الدوري الفرنسي الممتاز "Top 14" في حزيران - يونيو الماضي، على الموقع المخصّص لعمليّات الابتزاز التابعة للمجموعة، إلى جانب عدّ تنازلي يحدّد المهلة الممنوحة قبل نشر الملفّات المسروقة.
ولإثبات اختراقها أنظمة النادي، نشرت المجموعة 18 صورة لوثائق قالت إنّها تعود إلى لاعبين، وتشمل جوازات سفر وبطاقات هويّة، ما يثير مخاوف من استخدام المعلومات المسربة في عمليّات انتحال هويّة أو احتيال إلكتروني يستهدف اللاعبين ومحيطهم.
ولا يزال حجم الاختراق غير معروف، وسط احتمال امتداده إلى بيانات طبية ومصرفية، إضافة إلى معلومات مرتبطة بالتذاكر والشركاء ومقدّمي الخدمات.
وتعتمد مجموعة "Qilin" على اختراق شبكات المؤسّسات وسرقة بياناتها، قبل الضغط عليها ماليًّا عبر التهديد بنشرها. ولم يصدر ستاد فرنسيه حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الهجوم أو طبيعة المعلومات التي تعرّضت للاختراق.
 

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