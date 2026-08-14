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تقليد غريب يمنح عدّاءً "أسوأ قصة شعر"

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تقليد غريب يمنح عدّاءً &quot;أسوأ قصة شعر&quot;
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رياضات متنوعة

2026-08-14 | 05:32
تقليد غريب يمنح عدّاءً "أسوأ قصة شعر"

حُلق جزء كبير من شعره على شكل حرف "X"

خطف العدّاء الإيطالي فيليبو ديتزا الأضواء في بطولة أوروبا لألعاب القوى في برمنغهام، لكن هذه المرة ليس بسرعته فقط، بل بقصّة شعر غريبة ظهر بها خلال سباق 200 متر.
ودخل ديتزا، البالغ 20 عامًا، المضمار وقد حُلق جزء كبير من شعره على شكل حرف "X"، قبل أن يتبيّن أنّ الأمر يعود إلى تقليد داخل المنتخب الإيطالي، حيث يقوم زملاء الرياضي الجديد بحلاقة جزء من شعره عند مشاركته الأولى مع المنتخب في بطولة كبرى.
وأوضح ديتزا أنّ ما حصل كان جزءًا من طقس ترحيبي للوافدين الجدد، مشيرًا إلى أنّه منح زملاءه الحرّيّة الكاملة في اختيار الشكل، وقال مازحًا إن القَصّة قد تمنحه "مقاومة هواء أقل" خلال السباق.
وكان قائد المنتخب الإيطالي جيانماركو تامبيري من المشاركين في تنفيذ التقليد، فيما أكّد ديتزا أنّه سيتّجه على الأرجح إلى حلاقة شعره بالكامل بعد البطولة.
وعلى المضمار، تأهّل الإيطالي إلى نصف النهائي بعد تسجيله 20.60 ثانية، ثمّ حجز مكانه في النهائي بزمن 20.35 ثانية.
 

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فيليبو ديتزا

بطولة أوروبا لألعاب القوى

المنتخب الإيطالي

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