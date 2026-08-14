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نزيف دماغي ينهي حلم نجمة واعدة

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نزيف دماغي ينهي حلم نجمة واعدة
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رياضات متنوعة

2026-08-14 | 04:47
نزيف دماغي ينهي حلم نجمة واعدة

توفيت لاعبة الغولف الأسترالية الصاعدة جيسيكا بانغ، عن 18 عامًا

توفيت لاعبة الغولف الأسترالية الصاعدة جيسيكا بانغ، عن 18 عامًا، بعد تعرضها لنزيف دماغي حادّ خلال وجودها في تايلاند، حيث كانت تستعدّ للمشاركة في بطولة تأهيليّة للمحترفات.
وكانت بانغ قد انهارت بشكل مفاجئ في 1 آب - أغسطس في بانكوك، قبل نقلها إلى المستشفى وخضوعها لجراحة طارئة في الدماغ، ثم وُضعت على أجهزة دعم الحياة، إلا أن حالتها لم تتحسن، قبل أن تعلن عائلتها وفاتها صباح أمس الخميس.
وكانت اللاعبة الشابة قد بدأت مسيرتها الاحترافية العام الماضي، بعد مشوار لافت في منافسات الهواة، وسرعان ما لفتت الأنظار عندما حققت أوّل ألقابها الاحترافية في شباط الماضي، خلال خامس مشاركة لها فقط، مسجّلة رقمًا قياسيًّا للملعب في الجولة الأخيرة.
وكانت بانغ تستعدّ لخوض موسمها الأول ضمن بطولات المحترفات في أستراليا وكوريا الجنوبية، فيما نعتها رابطة الغولف للمحترفات في أستراليا، مشيدة بموهبتها وشغفها باللعبة والمسيرة الواعدة التي بدأت ترسمها في سن مبكرة.
 

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جيسيكا بانغ

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