سبعة ملايين يورو غرامة تنتظر فيرشتابن وفريقه

على الرغم من اكتساح الالقاب والعدد المذهل من الانتصارات

سيكون ثمن النجاح الذي يفرضه الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) على الفرق المشاركة في بطولة العالم للفورمولا وان، بسبب مخالفتها للنظم واللوائح، باهظاً فيما يتعلق بفريق رِد بُل.

فعلى الرغم من اكتساح الالقاب والعدد المذهل من الانتصارات والنقاط للثنائي الهولندي ماكس فيرشتابن، بطل العالم، ووصيفه وزميله المكسيكي سيرخيو بيريز، سيتعين دفع مبلغ سبعة ملايين يورو بسبب تجاوز حدّ الانفاق.

ويواجه ماكس غرامة 1.2 مليوناً على الرغم من انتصاراته الـ19، بدءاً من 10400 يورو كتكلفة أولية و2100 يورو لكل نقطة.



