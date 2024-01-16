مقتل متسابق إسباني بشكل مأساوي في رالي داكار

توفي المتسابق الإسباني كارليس فالكون بشكل مأساوي، بعد تحطم دراجته خلال المرحلة الثانية من رالي داكار الأسبوع الماضي.وكان السائق الكاتالوني، البالغ من العمر 45 عاماً، ينافس في الرالي للمرة الثانية في مسيرته، حين تعرض لحادث تحطم على بعد كيلومترات فقط من نهاية المرحلة الخاصة من الحناكية إلى الدوديمي.وكانت مشاركة المتسابق الإسباني في رالي داكار إنجازا بالنظر إلى أنه أحد أطول سباقات التحمل وأكثرها تطلبا في العالم، إذ يمتد على مسافة 7,891 كيلومترا من العلا إلى ينبع في المملكة العربية السعودية، ويضم خمس فئات رئيسية تشمل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدراجات الرباعية.وتلقى فالكون مساعدة فورية قبل نقله جوا إلى المستشفى لمزيد من العلاج، إذ عانى من إصابات عديدة، بما في ذلك وذمة دماغية ناجمة عن كسر في الفقرة الثانية، فضلا عن كسور في خمسة أضلاع والمعصم أيسر وعظمة الترقوة، قبل ان يفارق الحياة.