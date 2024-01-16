الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقتل متسابق إسباني بشكل مأساوي في رالي داكار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مقتل متسابق إسباني بشكل مأساوي في رالي داكار
A-
A+

رياضات ميكانيكية

2024-01-16 | 01:07
مقتل متسابق إسباني بشكل مأساوي في رالي داكار

توفي المتسابق الإسباني كارليس فالكون بشكل مأساوي

توفي المتسابق الإسباني كارليس فالكون بشكل مأساوي، بعد تحطم دراجته خلال المرحلة الثانية من رالي داكار الأسبوع الماضي. 
وكان السائق الكاتالوني، البالغ من العمر 45 عاماً، ينافس في الرالي للمرة الثانية في مسيرته، حين تعرض لحادث تحطم على بعد كيلومترات فقط من نهاية المرحلة الخاصة من الحناكية إلى الدوديمي.
وكانت مشاركة المتسابق الإسباني في رالي داكار إنجازا بالنظر إلى أنه أحد أطول سباقات التحمل وأكثرها تطلبا في العالم، إذ يمتد على مسافة 7,891 كيلومترا من العلا إلى ينبع في المملكة العربية السعودية، ويضم خمس فئات رئيسية تشمل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدراجات الرباعية.
وتلقى فالكون مساعدة فورية قبل نقله جوا إلى المستشفى لمزيد من العلاج، إذ عانى من إصابات عديدة، بما في ذلك وذمة دماغية ناجمة عن كسر في الفقرة الثانية، فضلا عن كسور في خمسة أضلاع والمعصم أيسر وعظمة الترقوة، قبل ان يفارق الحياة.
 
مقتل متسابق إسباني بشكل مأساوي في رالي داكار

رياضة

رياضات ميكانيكية

كارليس فالكون

رالي داكار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أستراليا في حالة صدمة لمقتل بطلتها ميليسا هوسكينز

اقرأ ايضا في رياضات ميكانيكية

أستراليا في حالة صدمة لمقتل بطلتها ميليسا هوسكينز
2024-01-03

أستراليا في حالة صدمة لمقتل بطلتها ميليسا هوسكينز

دُهست على بعد أمتار قليلة من منزلها في أديلايد

2024-01-03

أستراليا في حالة صدمة لمقتل بطلتها ميليسا هوسكينز

دُهست على بعد أمتار قليلة من منزلها في أديلايد

لن تُصدقوا .. فيرستابن مُنع من استئجار سيارة لأنه صغير السنّ
2024-01-02

لن تُصدقوا .. فيرستابن مُنع من استئجار سيارة لأنه صغير السنّ

حدث من أكثر الأخبار سريالية في عالم سباقات السيارات

2024-01-02

لن تُصدقوا .. فيرستابن مُنع من استئجار سيارة لأنه صغير السنّ

حدث من أكثر الأخبار سريالية في عالم سباقات السيارات

تفاصيل جديدة عن مقتل بطلة العالم على يد زوجها بطل العالم !!
2024-01-02

تفاصيل جديدة عن مقتل بطلة العالم على يد زوجها بطل العالم !!

تفاصيل حول مقتل البطلة العالمية السابقة لميليسا هوسكينز

2024-01-02

تفاصيل جديدة عن مقتل بطلة العالم على يد زوجها بطل العالم !!

تفاصيل حول مقتل البطلة العالمية السابقة لميليسا هوسكينز

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024