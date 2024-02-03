الكشف عن المبلغ الذي سيتقاضاه هاميلتون من فيراري

يوم الخميس، فاجأ لويس هاميلتون العالم، بتوقيع القرن في الفورمولا وان، وهو الامر الذي ربما اعتقد السائق البريطاني نفسه أنه شيء "مستحيل".ولكن أخيراً، لبى بطل العالم السابق رغبة كل سائق في ارتداء لون فيراري الأحمر اعتبارا من العام 2025.واذا كان السبب الدقيق لقراره غير معروف، وجزء كبير منه هو إيجاد "تحدٍ جديد"، كما قال البريطاني نفسه في بيان، وأن يكون قادرا على تجربة القدرة على القيادة لأكثر الشركات التاريخية والناجحة في تاريخ الفورمولا وان، وتحقيق حلم الكثيرين.لكن الحقيقة هي أن الجزء الاقتصادي يمكن أن يكون له أهمية كبيرة في قرار هاميلتون، بعد أن حاولت فيراري في مناسبات عديدة التعاقد معه، وقوبلت دائما بالرفض.ووفقاّ لصحيفة ديلي ميل، يمكن أن يكسب هاميلتون رقما فلكيا في فيراري، يصل الى نحو 100 مليون يورو، وهو يشمل الأرباح من عوامل أخرى غير الراتب، مثل الرعاية وحقوق الصورة والمكافآت وسواها.