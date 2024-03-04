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هل قررت مرسيدس إغراء فيرشتابن للحلول مكان هاميلتون؟

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هل قررت مرسيدس إغراء فيرشتابن للحلول مكان هاميلتون؟
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رياضات ميكانيكية

2024-03-04 | 00:09
هل قررت مرسيدس إغراء فيرشتابن للحلول مكان هاميلتون؟

تم الإعلان رسميّاً أنّ هاميلتون سيغادر مرسيدس إلى فيراري

قال هيلموت ماركو، مستشار ريد بُل ريسينغ، إنه من المتوقع أن يتصل فريق مرسيدس بماكس فيرشتابن ليحل محل لويس هاميلتون.
وفي الشهر الماضي، تم الإعلان رسميّاً أنّ هاميلتون سيغادر مرسيدس إلى فيراري قبل موسم 2025، ومن المقرّر أن يشارك بطل العالم في الفورمولا وان سبع مرات، الى جانب شارل لوكلير مع الفريق الإيطالي.
ومنذ تأكيد الخبر، تركّز كل الاهتمام على من يمكن أن يحل محلّ السائق الإنجليزي في مرسيدس، إذ تمّ ربط أمثال ألكسندر ألبون وكارلوس ساينز وفرناندو ألونسو وأوسكار بياستري بالمقعد الشاغر.
وعلى الرغم من ارتباطه بعقد طويل الأجل في ريد بُل، سئل ماركو عن احتمال محاولة مرسيدس إغراء فيرشتابن بالرحيل، فأجاب بأنّه سيكون مندهشاً إذا لم يفعلوا ذلك، لكنّه قال أنّ ماكس رجل مخلص للغاية.
وفي حديثه عن هاميلتون، قال ماركو أنّ لويس سائق استثنائي، وأنّه إذا أعطوه سيارة قادرة على الفوز بالسباقات أو ببطولة العالم، فسيفعل ذلك.
 
هل قررت مرسيدس إغراء فيرشتابن للحلول مكان هاميلتون؟

رياضة

رياضات ميكانيكية

هيلموت ماركو

ريد بُل

مرسيدس

ماكس فيرشتابن

لويس هاميلتون

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