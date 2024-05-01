.. في الذكرى الثلاثين لمقتل الاسطورة ايرتون سينا

حادث مروّع تعرّض له على حلبة إيمولا

في مثل هذا اليوم، الاول من أيار - مايو، قبل 30 سنة تماماً، توفي اسطورة الفورمولا وان، السائق البرازيلي ايرتون سينا، بعد توقف في عمل الدماغ، ناتج عن حادث مروّع تعرّض له على حلبة إيمولا، في سباق سان مارينو بعد عطل في الفرامل.

ويقف محبو بطل العالم للفورمولا وان ثلاث مرات (1988 و1989 و1991) طوال اليوم أمام قبره في مقبرة في ساو باولو، جنوب شرقي مسقط رأسه، حيث دفن في العام 1994، بعد حادثه المأساوي في حلبة إيمولا الإيطالية.